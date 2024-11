Stand: 26.11.2024 12:00 Uhr Gewinnen Sie "Grübeleien und Geistesblitze" von Cordula Stratmann!

Am 29. November ist die Komikerin und Autorin Cordula Stratmann zu Gast in der NDR Talk Show. Wir verlosen drei Exemplare ihres neuen Buchs "Wo war ich stehen geblieben? Grübeleien und Geistesblitze".

Mit Auftritten als rheinische Reinemachefrau Annemie Hülchrath startet Cordula Stratmann ihre Laufbahn als Komikerin. Nach einigen Karnevalsveranstaltungen wird sie zur festen Größe in der WDR-Sendung "Zimmer frei!" und schließlich zum preisgekrönten Impro-Talent in der Kultserie "Schillerstraße". In ihrem zweiten Leben ist Cordula Stratmann systemische Familientherapeutin von Beruf, mit eigener Praxis in Köln. Auch hier kommt ihr Humor immer wieder zum Einsatz. Nun hat die gebürtige Düsseldorferin ein Buch über "Grübeleien und Geistesblitze" verfasst, wo sie ihre geballte Erfahrung als Therapeutin, Mutter, Schauspielerin und Komikerin einbringt. Wann sie ins Grübeln gerät und wie häufig sie von Geistesblitzen getroffen wird, erzählt Cordula Stratmann in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 3. Dezember, 24 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 29.11.2024 | 22:00 Uhr