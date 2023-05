Stand: 22.05.2023 12:30 Uhr Gewinnen Sie "Eine Reise in die Nachhaltigkeit"!

Am 26. Mai ist Dr. Eckart von Hirschhausen zu Gast in der NDR Talk Show. Als Gründer der Stiftung "Gesunde Erde - Gesunde Menschen" ist er der Herausgeber des Buches "Als ich mich auf den Weg machte, die Erde zu retten. Eine Reise in die Nachhaltigkeit" von Martin Häusler. Wir verlosen drei Exemplare.

Dr. Eckart von Hirschhausen ist Deutschlands bekanntester Mediziner und mit über 7 Mio. verkauften Büchern einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren. Mehr als 20 Jahre lang war er darüber hinaus als Komiker unterwegs. Doch mittlerweile hat sich der 55-Jährige von der Comedy-Bühne verabschiedet, um sich noch mehr seiner Arbeit als Klimaaktivist zu widmen. Als Gründer der Stiftung "Gesunde Erde - Gesunde Menschen" setzt er sich für eine effektive Klimapolitik ein und wirbt für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Warum es gesunde Menschen nur auf einem gesunden Planeten geben wird, erklärt Eckart von Hirschhausen in der NDR Talk Show.

Und so können Sie gewinnen:

Das nachfolgende E-Mail-Formular ausfüllen und abschicken.

Die Teilnahme an der Verlosung ist bis Dienstag, 30. Mai, 23.59 Uhr möglich.

Die Gewinner*innen werden unter allen Einsendenden ermittelt.

Mitarbeiter*innen des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Talk Show | 26.05.2023 | 22:00 Uhr