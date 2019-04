Stand: 23.04.2019 17:17 Uhr

"Eine Klasse für sich" - Hannelore Elsner ist tot

Hannelore Elsner ist tot - Charakterdarstellerin und eine der letzten großen Schauspieldiven Deutschlands. Über Jahrzehnte zog sie ihr Publikum mit jeder Rolle in ihren Bann. Ob als Kommissarin im Vorabend oder im Tatort, ob als Komödiantin in Kinofilmen oder als gern gesehener Gast in der NDR Talk Show.

Hubertus Meyer-Burckhardt, Produzent des Dramas "Mein letzter Film", in dem Hannelore Elsner die Hauptrolle spielte: "Sie war in jeder Hinsicht eine Klasse für sich!"

2011 erzählte sie anlässlich ihrer Autobiographie "Im Überschwang" Geschichten aus ihrem Leben.

Schauspielerin Hannelore Elsner NDR Talk Show - 20.05.2011 22:30 Uhr Sie gehört zu den renommiertesten deutschen Schauspielerinnen. Gerade ist ihre Autobiographie "Im Überschwang" erschienen. Darin spannt Elsner den Bogen von ihrer Kindheit bis heute.







