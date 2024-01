Bettina Tietjen moderiert mit unterschiedlichen Partner*innen Stand: 17.01.2024 12:00 Uhr Die NDR Talk Show bekommt Zuwachs, und zwar jede Menge: Unter dem Motto "Bettina and Friends" moderiert Bettina Tietjen vorerst mit Freundinnen und Freunden der NDR Talk Show an ihrer Seite.

So werden unter anderem die preisgekrönte Journalistin Anja Reschke, Hundetrainer Martin Rütter und tagesschau-Sprecherin Julia-Niharika Sen die prominente Runde befragen.

Als erster wird Schauspieler Sebastian Ströbel am 19. Januar das Moderationsduo komplettieren und sein Debüt in dieser Rolle geben. Der 46-Jährige erreicht u.a. als Hauptdarsteller der Erfolgsreihe "Die Bergretter" regelmäßig ein Millionenpublikum. "Ich war gerne zu Gast in der NDR Talk Show", sagt Sebastian Ströbel. "Jetzt einmal an die Seite der wunderbaren Bettina Tietjen zu wechseln, ist sehr spannend. Und als Wahl-Hamburger einmal das Flaggschiff des NDR mit moderieren und Gespräche mit interessanten Gästen führen zu dürfen, ist natürlich auch eine Ehre!"

Wechselnde Moderationsduos: Bettina and Friends

Auch Bettina Tietjen ist begeistert: "Ich freue mich auf die unterschiedlichen Menschen an meiner Seite, die ich ja gut kenne. Alle werden auf ihre Art eine neue Farbe in die NDR Talk Show bringen und wir werden damit in den kommenden Sendungen noch lebhafter und bunter als ohnehin schon."

Weitere Informationen NDR Talk Show: Die Gäste am 19. Januar An der Seite von Bettina Tietjen moderiert Schauspieler Sebastian Ströbel und unter den Gästen sind Panagiota Petridou, Özcan Cosar und Riccardo Simonetti. mehr

Bettina Tietjen und Sebastian Ströbel begrüßen am 19. Januar 2024 die Schauspielerin Lisa Maria Potthoff, Entertainer Riccardo Simonetti, NDR "Visite"-Moderatorin Vera Cordes, Comedian Özcan Cosar, Autoverkäuferin und Moderatorin Panagiotta Petridou, Tangotänzerin Nicole Nau und "Klassik Radio"-Moderator Thomas Ohrner.

Das bewährte Team Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt bleibt bestehen.