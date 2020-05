Pippi Langstrumpf wird 75 Jahre

Stark, mutig und unangepasst. Pippi Langstrumpf lässt sich von niemandem was sagen und wurde so zum Vorbild vieler Frauen. 1945 ist das Buch "Pippi Langstrumpf" von Astrid Lindgren in einer Zeit erschienen, in der Frauen noch ganz andere Rollen ausfüllen mussten: still, angepasst und dem Ehemann treu ergeben. Auch deshalb ist Pippi Langstrumpf eine der beliebtesten literarischen Figuren der Welt. Das Kulturjournal spricht unter anderem mit Verlegerin Silke Weitendorf vom Oetinger Verlag. Sie war das erste Mädchen in Deutschland, das die Geschichten von Astrid Lindgren lesen durfte.