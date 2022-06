Stand: 27.06.2022 23:02 Uhr Kulturjournal: Unser Best of Teil 1

Das Kulturjournal geht in Sommerpause. Wir blicken auf die beliebtesten Beiträge zurück:

Hip und Platt: die niederdeutsche Sängerin Norma Schulz

Videos 6 Min Hip und Platt: die niederdeutsche Sängerin Norma Schulz Die Singersongwriterin Norma Schulz hat ihr drittes Album rausgebracht und diesmal auf Platt. Eine Sprache, die ihr am Herzen liegt. 6 Min

Sie singt Hochdeutsch, Friesisch und Platt. Die norddeutsche Singersongwriterin Norma Schulz hat gerade ihr drittes Album mit eigenen Songs rausgebracht und diesmal komplett auf Platt. Und das ist auch der Titel der CD: "Op Platt". Eine Sprache, die ihr am Herzen liegt. Aufgewachsen auf Föhr, ging sie mit 17 in die große Stadt Hamburg, um Musikerin zu werden. Anfangs fühlte sie sich dort ganz schön verloren. Heute, mit 34, hat sie ihr eigenes Label und ist sowas wie eine hippe Botschafterin der niederdeutschen Kultur.

Wie antisemitisch ist Deutschland?

Weitere Informationen Wie antisemitisch ist Deutschland? Übelste Beleidigungen gegen Juden, handfeste Bedrohungen und antiisraelische Demonstrationen - hört Judenhass nie auf? mehr

Aufgrund der documenta in Kassel gibt es in Deutschland wieder eine Diskussion über Antisemitismus. Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 stimmen rund 35 Prozent der Befragten ganz oder teilweise der Aussage zu, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland immer noch zu viel Einfluss hätten. Angesichts solcher Zahlen fragen wir: Wie leben jüdische Menschen in diesem Land? Und wie lässt sich Antisemitismus eindämmen? Darüber sprechen wir mit dem Musiker Ben Salomo, Antisemitismus-Beauftragten Samuel Salzborn, Rabbi Walter Rothschild und mit Anastassia Pletoukhina, die den Anschlag 2019 auf die jüdische Gemeinde in Halle überlebt hat.

Faszinierende Einblicke: Ein Dokumentarfilm über Bienen

Weitere Informationen Faszinierende Einblicke: Dokumentation "Tagebuch einer Biene" Regisseur Dennis Wells will auch auf die Bedeutung der Bienen aufmerksam machen, die für uns Menschen lebenswichtig sind. mehr

Wie verläuft das Leben von Bienen? Und was unterscheidet die Winter- von der Sommerbiene? Ein neuer Dokumentarfilm erzählt im Verlauf eines Jahres vom Dasein dieser Insekten und liefert faszinierende Einblicke: Das Schlüpfen der Larven, der erste Flug außerhalb des Stocks und auch die Teilung des Volkes, wenn eine neue Königin geboren wird. Der Film zeigt, dass Bienen individueller sind, als lange angenommen und erzählt aus der Ich-Perspektive einer Winter- und einer Sommerbiene, gesprochen von Anna und Nellie Thalbach. Mit seinem Film will Regisseur Dennis Wells auch auf die Bedeutung der Bienen aufmerksam machen, die für uns Menschen lebenswichtig sind. "Tagebuch einer Biene" läuft jetzt im Kino.

Kultur nur für Reiche: Wie elitär ist die Kunst?

Weitere Informationen Kultur nur für Reiche - Wie elitär ist die Kunst? Magnus Röhsen konnte sich als Kind keine Theaterkarten leisten. Wie leicht ist für Menschen aus ärmeren Verhältnissen der Zugang zu Kultur? mehr

Kultur soll für alle da sein. Schließlich werden unsere Theater, Konzerthäuser und Museen staatlich hoch subventioniert. Laut Kulturfinanzbericht 2020 steckte die öffentliche Hand im Jahr 2017 etwa 11,4 Milliarden Euro in die Kultur. Und trotzdem bleiben die Orte der Hochkultur für viele Menschen verschlossen. Für die einen sind die Eintrittskarten zu teuer, anderen fehlt der Zugang, weil ihnen Kultur nicht durch Elternhaus oder Schule vermittelt wurde. Noch schwieriger wird es, wenn man im Kulturbereich arbeiten will. Unbezahlte Praktika und fehlende Beziehungen, das sind Hürden, die Kinder aus ärmeren Familien erstmal überwinden müssen. Der Beitrag "Kultur - Nur für Reiche?" erzählt die Geschichten des Studenten Magnus Rhösen und der Theaterintendantin Sonja Anders (Schauspiel Hannover). Magnus muss sich sein Studium selbst finanzieren. Sonja Anders hat sich hoch gekämpft.

