Islamismus: Wie steht es um die Meinungsfreiheit an Schulen?

Im Oktober wurde der französische Lehrer Samuel Paty auf offener Straße enthauptet. Er hatte in seinem Unterricht zum Thema Meinungsfreiheit die Mohammed-Karikaturen verwendet, den Schülern aber freigestellt, den Klassenraum zu verlassen. Die Ermordung ist für Experten kein Zufall. Denn schon lange fühlen sich Lehrkräfte in Frankreich von Islamisten eingeschüchtert. Wie sieht das in Deutschland aus? Dort, so Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, sei man von französischen Verhältnissen noch weit entfernt. Jedoch nehmen der Einfluss auf Lehrerinnen und Lehrer zu.