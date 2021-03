Frauenhass im Netz: Die Ideologie der "Incels"

Es gibt Männer, die machen Frauen für ihr Alleinsein verantwortlich. Sie verachten den Feminismus, drohen den Emanzipierten und lassen ihrer Wut freien Lauf. Das Phänomen ist vermutlich nicht neu. Neu aber ist, dass es sich im Internet rasant verbreitet. Dort hat sich eine Subkultur entwickelt, in deren Mittelpunkt die sogenannten "Incels" stehen, Männer, die im ungewollten enthaltsam - "involuntary celebacy" - leben. Die Autorin Veronika Kracher hat in der Szene der "Incels" recherchiert und ein Buch darüber geschrieben, in dem sie ihre Geschichte erzählt und ihre Ideologie analysiert.