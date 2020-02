David Hockney im Bucerius Kunst Forum Hamburg

David Hockney, 82 Jahre alt, ist einer der bedeutendsten Gegenwartskünstler Großbritanniens und immer auf der Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten. Von Ölgemälden, Zeichnungen über Grafiken oder Fotografien - die große retrospektiv angelegte Schau im Bucerius Kunst Forum in Hamburg zeigt uns immer neue Aspekte von Hockneys Schaffen. Diese Lebenslust in seinem Werk! In den 60er-Jahren war die Abstraktion in der Malerei allgegenwärtig, doch Hockney distanzierte sich davon, hat seinen eigenen Weg gefunden - ob in eindringlichen Porträts, Swimmingpools, Landschaften oder intimen Aktbildern.