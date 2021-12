Benefizaktion: Zu Besuch beim Erlebnisgrundstück in Bentheim

Kinder brauchen unseren Schutz und Unterstützung. Besonders in schwierigen Zeiten, wie in der Corona-Krise. Deshalb werden die Spenden der diesjährigen Benefiz-Aktion "Hand in Hand" zugunsten des Kinderschutzbundes gesammelt. Ein Projekt, das gefördert wird, ist ein großes Erlebnisgrundstück in der Grafschaft Bentheim. Kinder und Jugendliche, deren Familien keinen Garten haben, können dort Natur erleben. Das Kulturjournal stellt das Erlebnisgrundstück vor. Alle NDR-Programme rufen vom 29. November bis zum 10. Dezember zum Spenden auf. Der Erlös von "Hand in Hand" geht zu 100 Prozent an den Kinderschutzbund.