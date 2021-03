Ausstellung "In aller Munde" im Kunstmuseum Wolfsburg

Wir brauchen unseren Mund zum Atmen, Sprechen, Essen und auch zum Küssen. In Corona-Zeiten wurde er plötzlich zur Risikozone. Wir müssen den Mund mit einer Maske verdecken, wenn wir unsere Mitmenschen treffen, dabei zeigt er uns doch, ob wir uns in freundlicher oder feindlicher Absicht nähern. Auch Künstler:innen haben sich immer wieder mit dem Mund beschäftigt. Das Kunstmuseum Wolfsburg zeigt unter dem Titel "In aller Munde" über 250 Exponate über diese Körperzone, unter anderem von Albrecht Dürer, Pablo Picasso, Marina Abramović, Andy Warhol und Cindy Sherman.