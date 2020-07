Sendedatum: 27.07.2020 19:30 Uhr

Hamburg morgen

Die Hamburgerinnen und Hamburger sind fleißige Gründerinnen und Gründer: Im jährlichen Gründungsmonitor der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) belegt die Hansestadt meist Spitzenplätze. Das liegt auch an den zahlreichen Beratungsbüros für Gründungen in Hamburg. Das Hamburg Journal porträtiert einige dieser jungen Unternehmerinnen und Unternehmer und ihre Ideen. Dabei fokussieren wir uns auf Start-ups, die mit ihren Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft das Hamburg von morgen bestimmen könnten. Jeden Montag präsentieren wir in unserer Sendereihe eine neue Idee.

Start-up vermittelt neue Flächen für Camper Hamburg Journal - 27.07.2020 19:30 Uhr Campingurlaub liegt durch Corona im Trend, der Andrang ist groß. Das Hamburger Start-up "Pop-Up Camps" bringt daher Camper und ganz neue Anbieter von Campingflächen zusammen.







