Stand: 12.03.2025 07:35 Uhr Glasfaserausbau: Region um Blankensee wird angeschlossen

Der Glasfaserausbau für schnelles Internet in der Mecklenburgischen Seenplatte wird weiter vorangetrieben. Am Mittwoch beginnen die Arbeiten in Blankensee bei Neustrelitz. Mit dem Ausbau werden etwa 100 Haushalte in den Ortschaften Blankensee, Rollenhagen, Hoffelde, Groß Schönfeld, Wanzka und Friedrichsfelde, sowie die Schule in Blankensee an das Netz angeschlossen. In diesem Jahr sollen die Anschlussarbeiten in mehrere Regionen fertiggestellt werden, zum Beispiel in Malchow, der Feldberger Seenlandschaft und in Altentreptow. Bis Mitte 2027 soll schnelles Internet über das Glasfasernetz flächendeckend in der Seenplatte verfügbar sein.

