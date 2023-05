Unbekannte zerstören Staudamm im Naturschutzgebiet in Haren Sendung: Hallo Niedersachsen | 16.05.2023 | 19:30 Uhr 2 Min | Verfügbar bis 16.05.2025

Mit einem gestohlenem Bagger zerstörten sie den Damm. Faulschlamm konnte so zurück in den gerade renaturierten See fließen.