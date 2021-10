Sendedatum: 28.10.2021 22:50 Uhr extra 3 vom 28.10.2021

Der neue Bundestag hat seine Arbeit aufgenommen. Diese Woche war die erste, die konstituierende Sitzung. Diskussionen gibt es noch wegen der Sitzordnung. Denn die FDP möchte nicht mehr neben der AfD sitzen. Sie drückt wohl der FDP am laufenden Band widerliche Sprüche rein. Vor allem gegenüber den weiblichen Abgeordneten. Und deshalb will die FDP, dass lieber die CDU neben der AfD sitzen soll. Klar, die trifft das nicht so hart. Die haben ja kaum weibliche Abgeordnete. Die CDU will aber auch nicht neben der AfD sitzen. Sie könnte aber von der neuen Bundestagsmehrheit überstimmt werden. Einer muss nun mal neben der AfD sitzen. Vielleicht gibt es ja eine Lösung für das Problem. Eine Möglichkeit wäre eine Lärmschutzwand. Oder wie man es korrekt nennen würde: Einen "Antifaschistischen Schutzwall".

Themen der Sendung:



Neuer Bundestag: Niemand will neben der AfD sitzen

Pimmelgate in Hamburg: Innensenator Grote beweist wenig Größe

Brexit-Chaos: Niemand will mehr auf die Insel

Polen: Justiz-Umbau führt zu Konflikt mit der EU

Joshua Kimmich und die Angst vor der Corona-Impfung

Leben auf dem Land: Die verklärte Idylle

und vieles mehr

