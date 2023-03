Sendedatum: 23.03.2023 23:35 Uhr extra 3 vom 23.03.2023

Endlich ist es soweit. Seit September letzten Jahres wurde darüber diskutiert, seit Mitte März können nun auch Studierende ihre 200 Euro Energiegeld beantragen! Yeah. Nachdem Arbeitnehmer, Selbständige, Rentner und wohl auch Haustiere mit wenig Fell finanziell unterstützt worden sind. Doch wer jetzt mit schneller, unkomplizierter und unbürokratischer Abwicklung gerechnet hat, der war schlecht gewickelt. Man kennt es als Studierender: Wenn man an Scheine kommen will, muss man was tun. Und viel Geduld haben.

Themen der Sendung:



Haftbefehl gegen Putin vom Internationalen Strafgerichtshof

Wahlrechtsreform: Bald mehr Platz im Bundestag

Energiepauschale: Endlich auch für Studierende

Ewigkeits-Chemikalie PFAS: Auch in Outdoor-Kleidung

Nach Amoktat in Hamburg: Zu wenig Kontrolle bei Waffenbesitz?

und vieles mehr

