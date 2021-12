Sendedatum: 16.12.2021 22:50 Uhr extra 3 vom 16.12.2021

In der letzten Sendung des Jahres blicken wir zurück auf 2021 - das verdammt noch mal beste Jahr ever. Erinnern Sie sich noch, wie wir nach 2020 gesagt haben: es kann nur besser werden? 2021 wird rocken, das Jahr wird schnafte, laser, knorke, supergeil? Und genau so ist es gekommen. Das Jahr war spitze. Größter Gewinner: Das Corona-Virus. Schon im vergangenen Jahr hat das Corona-Virus auf der einen Seite gegen die Corona-Politik von Bund und Ländern auf der anderen Seite gekämpft. Der Kampf ging dieses Jahr weiter. Und das Virus hat schon wieder gewonnen. Weil es etwas kann, was die deutsche Politik nie hingekriegt hat: Es kann sich weiterentwickeln.

Themen der Sendung:



2021 - das verdammt nochmal beste Jahr ever

Homeoffice: weniger Hose, mehr digitale Probleme

Missbrauch in der Katholischen Kirche: Aufklärung verschlafen

Die Radikalisierung der Querdenker

Ukraine-Konflikt: Putins Spiel mit dem Feuer

und vieles mehr

16.12.2021