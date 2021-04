Sendedatum: 15.04.2021 22:50 Uhr extra 3 vom 15.04.2021

Selten gab es so viel Einigkeit in der Union wie diese Woche bei der Kanzlerkandidatenfrage. Sowohl Armin Laschet als auch Markus Söder halten sich für den Besten. Laschet hatte gehofft, dass ihm als Chef der größeren Schwesterpartei der Vortritt gelassen wird, dass ihn am Ende alle geschlossen unterstützen. Aber einer kann sich natürlich partout nicht geschlossen halten: Markus Söder. Weil er gern der Kanzler der Herzen wäre. Und in seinen Augen sowieso der einzige, der die Union retten könnte.

Themen der Sendung:



Laschet vs. Söder: Schlammschlacht um die CDU-Kanzlerkandidatur

Robert Habeck und die Kanzlerfrage bei den Grünen

Frauen ohne Kinderwunsch: Ausgegrenzt und gemobbt

Rezensionen beim Online-Handel: Oft gekauft und selten verlässlich

Sputnik V: Russisch Roulette in Bayern?

Putin, Assad und die AfD: Ein Herz für Autokraten

und vieles mehr

Dieses Thema im Programm: Das Erste | extra 3 | 15.04.2021 | 22:50 Uhr