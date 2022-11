Sendedatum: 01.12.2022 00:05 Uhr extra 3 vom 01.12.2022

Deutschland wird nun 15 Jahre lang mit Flüssigerdgas aus Katar beliefert. Wie finden wir das? Richtig super. Nach dem ganzen Zinnober mit Menschenrechten, verbotenen Regenbogen-Armbinden, genau so verbotenen One Love-Armbinden kommt einfach mal ein 15-Jahre-Gasdeal mit Katar. Das wirkt wie Doppelmoral. Was aber viele nicht wissen: Habeck hat sich während der Vertragsunterzeichnung aus Protest den Mund zugehalten. Das ändert alles. Und auch in einem anderen, ganz wichtigen Punkt hat sich die Bundesregierung durchgesetzt: Das Flüssigerdgas wird in Regenbogen-Tankern geliefert.

Themen der Sendung:



Katar: Fußball-Weltmeisterschaft und Flüssiggas

CO2-Kompensation: Der klassische Klima-Ablasshandel

Iran: Angst vor Frauen

Failed City Berlin (mit Oliver Kalkofe)

Social Media: Hass-Alternativen für Twitter

Russland: Staatliche Propagandamaschine

und vieles mehr

