extra 3 vom 01.09.2022

Die Inflation zieht wieder an. Das 9-Euro-Ticket ist bald Geschichte, der Tankrabatt auch. Die Lebensmittelpreise steigen. Und die Ampel-Koalition? Die scheint mit ihrem Latein am Ende zu sein. Außer guten Tipps zur Waschlappenbenutzung scheint da nicht mehr viel zu kommen. Stattdessen: Zoff. Die Grünen mosern an der FDP rum, weil sie kein Tempolimit will, die FDP rügt die Grünen wegen der Gasumlage, die SPD kämpft gegen die FDP und ihre Steuerkonzepte, die FDP mosert gegen die SPD, weil sie die Schuldenbremse nicht einhalten will, die Grünen sticheln gegen die FDP, weil die keine Übergewinnsteuer will. Die FDP führt die Grünen vor, weil die die AKWs nicht länger laufen lassen wollen. Die Stimmung in der Koalition ist so gereizt, die Ukraine soll zur Lösung des Konflikts schon schwere Waffen angeboten haben.

Themen der Sendung:



Zoff in der Ampelkoalition: Opposition in der Regierung

Robert Habeck: Handwerkliche Fehler bei Gasumlage

Polizeigewalt in Deutschland: Ansehen ist belastet

Vom Homeoffice zurück ins "richtige" Büro?

Frauenfeindlichkeit im Internet

Emotionale Debatte um Winnetou

und vieles mehr

