Beim Tellertausch treten jeweils vier prominente Köchinnen und Köche vor Publikum gegeneinander an. Gekocht wird zeitgleich an vier Kochstellen, ohne Rezept. Die Zutaten hat Moderator und Gastgeber Johann Lafer zusammengestellt.

Für die Kochprofis Nelson Müller, Cornelia Poletto, Ali Güngörmüs und Sohyi Kim, allesamt für ihre kulinarischen Leistungen vielfach ausgezeichnet, gilt es, in nur 35 Minuten ein schmackhaftes Gericht zuzubereiten. Die Herausforderung: Mehrmals pro Sendung heißt es plötzlich "Tellertausch" - eine Drehbühne bringt sie per Zufallsgenerator an ihre neue Kochstelle. Hier müssen sie dann das unbekannte Gericht der Kontrahentinnen und Kontrahenten mit viel Kreativität und unter Zeitdruck weiterkochen.

Am Ende stellt sich jeder Profi mit seiner finalen Kreation der Jury, bestehend aus Tagesschau-Sprecherin und Feinschmeckerin Judith Rakers und Sportjournalist und Genussmensch Marcel Reif.

Tellertausch ist eine Koproduktion mit dem SWR.