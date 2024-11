Stand: 27.11.2024 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 27.11.2024

Hamburg: Umfrage vor Wahl im März

Am 2. März ist in Hamburg die Bürgerschafts·wahl.

Die Bürgerschaft ist das Parlament von Hamburg.

Deshalb haben Fach·leute eine Umfrage gemacht.

Die Fach·leute haben die Menschen in Hamburg zum Beispiel gefragt:

Welche Partei wollen Sie bei der Bürgerschafts·wahl wählen?

Das Ergebnis von der Umfrage ist:

• Auf dem 1. Platz ist die SPD.

SPD ist die Abkürzung für Sozial·demokratische Partei Deutschlands.

• Auf dem 2. Platz sind die Grünen.

• Auf dem 3. Platz ist die CDU.

CDU ist die Abkürzung für Christlich Demokratische Union Deutschlands.

• Auf dem 4. Platz ist die AfD.

AfD ist die Abkürzung für Alternative für Deutschland.

• Und auf dem 5. Platz ist die Partei Die Linke.

In Hamburg regiert im Moment eine Koalition aus SPD und Grünen.

Bei einer Koalition arbeiten mehrere Parteien zusammen.

Wählen die Menschen am 2. März wie bei der Umfrage?

Dann können SPD und Grüne zum Beispiel weiter zusammen regieren.

Die Umfrage zeigt aber nicht:

So wählen die Menschen in Hamburg am 2. März wirklich.

------------------------------------------------------------------------------------------

Mecklenburg-Vorpommern: Viele Vögel gestorben

In einem Betrieb in Zarnewanz sind viele Vögel gestorben.

Zarnewanz ist ein Ort in der Nähe von Tessin.

Tessin ist eine Stadt im Osten von Rostock.

Diese Vögel hatten nämlich die Vogel·grippe.

Die Vogel·grippe ist eine gefährliche Krankheit.

An der Vogel·grippe können Vögel sterben.

Für die Vogel·grippe gibt es noch ein anderes Wort.

Dieses Wort ist Geflügel·pest.

Fach·leute haben gesagt:

In dem Betrieb waren 13.000 Vögel.

Alle Vögel wurden getötet.

Die Fach·leute haben eine Schutz·zone um den Betrieb herum eingerichtet.

Und eine Überwachungs·zone.

Diese Zonen sollen andere Vögel vor der Vogel·grippe schützen.

Vogel·züchter in diesen Zonen müssen jetzt strenge Regeln beachten.

------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachrichten sind vom 27. November 2024, 14.00 Uhr.

