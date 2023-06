Stand: 26.06.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 26.06.2023

AUDIO: Text hören (2 Min) Text hören (2 Min)

Schleswig-Holstein: Feuer zerstört Reet·dach·haus

In Uetersen war Sonntag·nacht ein großes Feuer.

Uetersen ist eine Stadt im Landkreis Pinneberg.

Das Feuer war in einem Reet·dach·haus.

Reet·dach·häuser haben ein besonderes Dach.

Dieses Dach ist aus Reet.

Reet ist so ähnlich wie Stroh.

Deshalb brennt Reet leicht.

100 Feuerwehr·leute waren im Einsatz.

Nach 5 Stunden war das Feuer gelöscht.

Das Feuer hat das Reet·dach·haus komplett zerstört.

Jetzt will die Polizei wissen:

Warum hat das Reet·dach·haus gebrannt?

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Niedersachsen: 3 Menschen ertrunken

Am Wochenende sind in Niedersachsen 3 Menschen ertrunken.

In Lüneburg ist ein Mann in einem Fluss ertrunken.

Der Mann war 21 Jahre alt.

Der Mann ist mit 2 Frauen in dem Fluss geschwommen.

Dann ist der Mann plötzlich untergegangen.

Die DLRG hat den Mann gefunden.

DLRG ist die Abkürzung für Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Die DLRG hilft Menschen bei Problemen im Wasser.

Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Dort ist der Mann gestorben.

In Twist ist ein Mann in einem See ertrunken.

Twist ist ein Ort in der Nähe von Meppen.

Der Mann war 32 Jahre alt.

Der Mann ist am Samstag·nachmittag in dem See geschwommen.

Dann ist der Mann plötzlich untergegangen.

Zeugen haben die DLRG gerufen.

Die DLRG hat den Mann am Abend tot im Wasser gefunden.

Auch in Bakum ist ein Mann ertrunken.

Bakum ist ein Ort in der Nähe von Vechta.

Der Mann war 52 Jahre alt.

Der Mann und eine Frau sind in einem See geschwommen.

Dann sind sie plötzlich untergegangen.

Ein Zeuge hat die Feuerwehr gerufen.

Die Feuerwehr konnte den Mann und die Frau aus dem Wasser ziehen.

Der Mann ist gestorben.

Die Frau hat überlebt.

Und die Frau wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachrichten sind vom 26. Juni 2023, 14.30 Uhr.

Sie wollen zurück zu den Nord·deutschen Nachrichten in Leichter Sprache?



Dann klicken Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 26.06.2023 | 14:00 Uhr