Mehr Nachrichten vom 19.08.2022

Hamburg: Teures Hoch·haus

In Hamburg wird ein neues Hoch·haus gebaut.

Das Hoch·haus heißt Elb·tower.

Tower ist Englisch.

Und Tower heißt Turm.

Das Hoch·haus wird das höchste von allen Häusern in Hamburg.

Es wird 245 Meter hoch.

Und es soll 700 Millionen Euro kosten.

Jetzt haben Fach·leute aber gesagt:

Das Hoch·haus wird viel teurer.

Es wird wahrscheinlich 950 Millionen Euro kosten.

In das Hoch·haus kommen zum Beispiel Büros.

Und ein Hotel.

Das Hoch·haus soll 2025 fertig sein.

Mecklenburg-Vorpommern: Besonderer Unfall

In Waren an der Müritz war ein besonderer Unfall.

Waren an der Müritz ist ein Ort an einem großen See.

Der See heißt Müritz.

Und der See gehört zur Mecklenburgischen Seen·platte.

Der Unfall war mit einem Auto.

Und der Unfall war in einem Frei·licht·theater.

In einem Frei·licht·theater spielen die Schauspieler draußen.

Und auch die Zuschauer sitzen draußen.

Bei dem Unfall wurde kein Mensch verletzt.

Die Polizei hat gesagt:

Ein Mann aus Hessen wollte zu einem Hotel in Waren.

Hessen ist ein Bundes·land in der Mitte von Deutschland.

Der Mann wusste aber nicht:

Wo ist das Hotel?

Deshalb hat der Mann das Navi in seinem Auto angestellt.

Navi ist eine Abkürzung für Navigations·system

Mit einem Navi kann ein Mensch einen fremden Ort finden.

Das Navi hat den Mann zu einem Park·platz bei dem Hotel geführt.

Der Mann ist aber ein Stück weiter gefahren.

Und plötzlich war er auf der Bühne von dem Theater.

Das Theater ist nämlich ganz in der Nähe von dem Hotel.

In dem Theater war gerade eine Vorstellung.

Die Vorstellung wurde abgebrochen.

