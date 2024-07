Stand: 18.07.2024 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 18.07.2024

Mecklenburg-Vorpommern: Wett·kämpfe am Strand

Am Strand von Warnemünde sind besondere Wett·kämpfe.

Warnemünde ist ein Orts·teil von Rostock.

Und Warnemünde ist an der Ost·see.

Diese Wett·kämpfe sind von der DLRG.

DLRG ist die Abkürzung für Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

Die DLRG rettet Menschen bei Problemen im Wasser.

Viele Mit·arbeiter von der DLRG können besonders gut schwimmen.

Diese Mit·arbeiter sind Rettungs·schwimmer.

Bei den Wett·kämpfen sind 190 Sportler.

Sie treten in 30 Mannschaften gegen·einander an.

Die Sportler kommen aus ganz Deutschland.

Und einige Sportler kommen auch aus anderen Ländern.

Zum Beispiel:

• Aus Dänemark.

• Aus Norwegen.

• Oder aus Schweden.

Bei den Wett·kämpfen müssen die Sportler zum Beispiel schnell laufen.

Oder schnell schwimmen.

Und sie müssen mit besonderen Rettungs·geräten zeigen:

So retten wir Menschen in Not.

Besucher können bei den Wett·kämpfen zuschauen.

Für die Besucher gibt es nämlich besondere Tribünen am Strand.

Die Wett·kämpfe enden am Samstag·nachmittag.

Hamburg: Frau bei Unfall schwer verletzt

In Hummelsbüttel war ein schwerer Unfall.

Hummelsbüttel ist ein Stadt·teil im Norden von Hamburg.

Bei dem Unfall hat ein Auto·fahrer eine Fahrrad·fahrerin angefahren.

Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Die Polizei hat gesagt:

Der Unfall war in der Straße Kirchenredder.

Ein Auto·fahrer wollte rück·wärts aus·parken.

Der Auto·fahrer hat die Fahrrad·fahrerin wahrscheinlich nicht gesehen.

Deshalb hat der Auto·fahrer die Frau angefahren.

Bei dem Unfall wurde die Frau an einem Zaun eingeklemmt.

Sie hat mehrere Knochen·brüche.

Und sie wurde ins Kranken·haus gebracht.

Jetzt will die Polizei wissen:

Warum hat der Auto·fahrer die Frau nicht gesehen?

Diese Nachrichten sind vom 18. Juli 2024, 15.30 Uhr.

