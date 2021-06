Stand: 16.06.2021 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 16.06.2021

Hamburg: Draußen endet die Masken·pflicht

An vielen Orten in Hamburg endet in dieser Woche draußen die Masken·pflicht.

Dann müssen die Menschen an vielen Orten keine Maske mehr tragen.

• Zum Beispiel in vielen Einkaufs·straßen.

• Oder in der Nähe von Bahnhöfen.

Das hat der Hamburger Senat am Dienstag entschieden.

Der Hamburger Senat ist die Regierung von Hamburg.

Fach·leute haben gesagt:

Die Zahl der neuen Corona-Fälle geht immer weiter zurück.

Und immer mehr Menschen sind gegen das Corona-Virus geimpft.

Deshalb können wir die Corona-Regeln in Hamburg weiter lockern.

Nur in einigen Bereichen soll draußen die Masken·pflicht weiter gelten.

Zum Beispiel auf Wochen·märkten.

Auf einem Wochen·markt sind viele Stände.

An diesen Ständen können Menschen zum Beispiel frisches Obst kaufen.

Und frisches Gemüse.

Drinnen gilt die Masken·pflicht in Hamburg weiter.

Zum Beispiel:

• In Restaurants.

• In Theatern.

• In Schulen.

• Und in Bussen und Bahnen.

