Stand: 15.11.2021 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 15.11.2021

AUDIO: Text hören (3 Min) Text hören (3 Min)

Hamburg: Männer durch Schüsse verletzt

In Hamburg hat ein Mann auf 2 Männer geschossen.

Der Mann hat die 2 Männer schwer verletzt.

Einer von den 2 Männer ist in Lebens·gefahr.

Das heißt:

Der Mann hat sehr schwere Verletzungen.

Und der Mann stirbt vielleicht an seinen Verletzungen.

Die Polizei hat gesagt:

Die Tat war am Sonntag·nachmittag.

Und die Tat war im Stadt·teil Harburg.

Wir wissen nicht:

Wer ist der Täter?

Und warum hat der Täter auf die 2 Männer geschossen?

Deshalb suchen wir Zeugen.

Vielleicht können die Zeugen uns Hinweise zu der Tat geben.

Oder zu dem Täter.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niedersachsen: Vogel·grippe breitet sich aus

Viele Menschen in Niedersachsen machen sich Sorgen.

In Niedersachsen breitet sich nämlich die Vogel·grippe aus.

Die Vogel·grippe ist eine gefährliche Krankheit.

Die Vogel·grippe bekommen nur Vögel.

Und an der Vogel·grippe können Vögel sterben.

Die Vogel·grippe ist sehr ansteckend.

Und in vielen Betrieben haben sich schon Vögel mit der Vogel·grippe angesteckt.

Deshalb mussten diese Betriebe ihre Vögel töten.

Zum Beispiel Puten.

Und Enten.

In ganz Niedersachsen haben Betriebe in den vergangenen Tagen 70.000 Vögel getötet.

Besonders viele Vögel haben Betriebe im Land·kreis Cloppenburg getötet.

Im Land·kreis Cloppenburg war die Vogel·grippe nämlich schon in 3 Betrieben.

Deshalb müssen die Betriebe im Land·kreis Cloppenburg besonders vorsichtig sein.

Und deshalb müssen die Vögel im Land·kreis Cloppenburg im Stall bleiben.

Auch in Land·kreisen in der Nähe müssen die Vögel im Stall bleiben:

• Im Emsland.

• In Aurich.

• In Vechta.

• Und in der Grafschaft Bentheim.

Dann stecken die Vögel sich wahrscheinlich nicht mit der Vogel·grippe an.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hamburg und Niedersachsen: Viele Streiks

In Hamburg und in Niedersachsen sind in dieser Woche viele Streiks.

Bei einem Streik arbeiten Menschen nicht.

Diese Menschen sind nämlich mit ihrer Arbeit nicht zufrieden.

Diese Menschen wollen zum Beispiel mehr Geld.

Diese Streiks sind von Menschen im öffentlichen Dienst.

Im öffentlichen Dienst arbeiten zum Beispiel Erzieher.

Oder Polizisten.

Bei diesen Streiks gibt es auch Demonstrationen.

Bei einer Demonstration treffen sich viele Menschen.

Diese Menschen sagen laut ihre Meinung.

Am Dienstag ist zum Beispiel eine Demonstration in der Innen·stadt von Hamburg.

Bei dieser Demonstration wollen die Menschen zum Beispiel mehr Geld fordern.

Die Menschen sagen:

Wir machen eine wichtige Arbeit.

Aber wir bekommen nicht genug Geld für unsere Arbeit.

Deshalb wollen wir mindestens 150 Euro mehr im Monat bekommen.

Diese Nachrichten sind vom 15. November 2021, 15.30 Uhr.

Sie wollen zurück zu den Nord·deutschen Nachrichten in Leichter Sprache?



Dann klicken Sie hier.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 15.11.2021 | 14:00 Uhr