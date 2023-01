Stand: 13.01.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 13.01.2023

Nord·deutschland: Fach·leute warnen vor starkem Sturm

In den nächsten Tagen gibt es in Nord·deutschland starke Stürme.

Bei einem Sturm weht sehr starker Wind.

Deshalb sind manche Stürme gefährlich.

Fach·leute haben gesagt:

Am Freitag kommt ein großer Sturm nach Nord·deutschland.

Dieser Sturm heißt Egbert.

Wir glauben:

Der Sturm wird am Sonnabend etwas schwächer.

Aber in der Nacht zum Sonntag wird der Sturm noch einmal sehr stark.

Deshalb sollen die Menschen in Nord·deutschland besonders vorsichtig sein.

Die Menschen sollen zum Beispiel nicht in einen Wald gehen.

Besonders stark wird der Sturm wahrscheinlich im Harz.

Der Harz ist ein Gebirge.

Und an der Nord- und Ostsee.

Die Fach·leute haben auch gesagt:

Bei dem Sturm wird es auch viel regnen.

Deshalb kann es an einigen Flüssen Überschwemmungen geben.

Und in Niedersachsen kann es an der Nordsee eine leichte Sturm·flut geben.

Eine Sturm·flut entsteht bei starkem Wind.

Bei einer Sturm·flut fließt Wasser über die Ufer.

Hamburg: U-Bahn-Linie gesperrt

An einer U-Bahn-Linie in Hamburg sind am Wochenende Bau·arbeiten.

Diese U-Bahn-Linie ist die U2.

Deshalb wird ein Teil von der U2 am Wochen·ende gesperrt.

Das heißt:

Auf dieser Strecke fahren dann keine U-Bahnen.

Die Sperrung ist zwischen den Haltestellen Hagenbecks Tierpark.

Und Schlump.

Und die Sperrung beginnt am Freitag um 21.30 Uhr.

Und dauert bis Montag·früh.

In dieser Zeit fahren Ersatz·busse zwischen den Halte·stellen.

Diese Nachrichten sind vom 13. Januar 2023, 15 Uhr.

