Mehr Nachrichten vom 09.11.2021

Nord·deutschland: Viele Menschen geimpft

In Nord·deutschland haben viele Menschen eine Impfung gegen das Corona·Virus bekommen.

Das Robert Koch-Institut zählt die Menschen mit dem Corona-Virus.

Und die Impfungen.

Das Robert Koch-Institut ist eine Behörde.

Das Robert Koch-Institut erforscht Krankheiten.

Das Robert Koch-Institut hat gesagt:

In Nord·deutschland haben 70 Prozent der Menschen eine Corona-Impfung bekommen.

Das heißt:

70 von 100 Menschen haben schon eine Impfung bekommen.

Diese Menschen haben einen sehr guten Schutz gegen das Corona-Virus.

In Bremen sind die meisten Menschen in ganz Deutschland gegen das Corona-Virus geimpft.

Fast 80 Prozent von den Menschen in Bremen haben eine Corona-Impfung bekommen.

Das sind 80 von 100 Menschen.

In Niedersachsen haben fast 70 von 100 Menschen eine Corona-Impfung bekommen.

Am wenigsten Menschen in Nord·deutschland sind in Mecklenburg-Vorpommern geimpft.

Nämlich 65,5 Prozent.

Diese Nachrichten sind vom 09. November 2021, 15.30 Uhr.

