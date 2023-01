Stand: 09.01.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 09.01.2023

Schleswig-Holstein: Feuer·wehr löscht großes Feuer

In Westerhorn ist ein Feuer.

Westerhorn ist ein Ort nördlich von Elmshorn.

Das Feuer ist in einer Firma.

Diese Firma verkauft Futter für Tiere.

Die Feuer·wehr hat gesagt:

80 Feuer·wehr·leute sind im Einsatz.

Wir bitten die Menschen in der Nähe von dem Feuer:

Schließen Sie Türen und Fenster.

Die Firma ist in der Nähe von Bahn·gleisen.

Die Bahn·gleise waren für kurze Zeit gesperrt.

Jetzt können die Züge aber wieder fahren.

Die Polizei weiß noch nicht:

Warum brennt die Firma?

Hamburg: Stadt·reinigung sammelt jetzt Weihnachts·bäume ein

Die Hamburger Stadt·reinigung hat jetzt eine besondere Aufgabe.

Bei der Stadt·reinigung arbeiten viele Menschen.

Diese Menschen machen zum Bespiel die Straßen sauber.

Oder sie holen den Müll ab.

Sie sammelt alte Weihnachts·bäume ein.

Ein Weihnachts·baum ist eine Tanne.

Viele Menschen haben an Weihnachten so eine Tanne in ihrer Wohnung.

Die Menschen schmücken dann ihren Tannen·baum.

Und sie legen Geschenke unter den Tannen·baum.

Früher glaubten die Menschen:

Die grünen Zweige von den Tannen schützen die Menschen.

Diese Weihnachts·bäume haben die Menschen an die Straßen gelegt.

Die Stadt·reinigung hat gesagt:

Wir sammeln wahrscheinlich 200.000 alte Weihnachts·bäume ein.

Die Menschen müssen dafür nichts bezahlen.

Die Bäume dürfen aber keinen Schmuck mehr haben.

Und sie dürfen nicht höher sein als 2,50 Meter.

Diese Nachrichten sind vom 09. Januar 2023, 15 Uhr.

