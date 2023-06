Stand: 08.06.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 08.06.2023

Hamburg: Mehr als 100 Storchen·küken

In diesem Jahr gibt es in Hamburg so viele Storchen·küken wie noch nie.

Ein Storchen·küken ist das Baby von einem Storch.

Fach·leute haben gesagt:

In Hamburg gibt es 40 Storchen·paare.

Diese 40 Paare haben 98 Küken aufgezogen.

Und es gibt 6 Küken ohne Eltern.

Diese 6 Küken haben wir aufgezogen.

Insgesamt gibt es also über 100 Storchen·küken.

Fach·leute haben auch gesagt:

So viele Storchen·küken hat es in Hamburg noch nie gegeben.

Das ist ein neuer Rekord.

Dieser Rekord zeigt:

Hamburg tut viel für den Natur·schutz.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Schleswig-Holstein: Matjes·wochen

In Glückstadt ist ein besonderes Fest.

Glückstadt ist eine Stadt in Schleswig-Holstein.

Das Fest heißt Matjes·wochen.

Die Matjes·wochen finden von Donnerstag bis Sonntag statt.

Matjes ist ein besonderer Fisch.

Bei den Matjes·wochen gibt es diesen Fisch in vielen Varianten.

Und es gibt in jedem Jahr ein neues Rezept mit Matjes.

In diesem Jahr gibt es eine Pizza mit Matjes.

Auf den Matjes·wochen können Besucher viele Dinge machen.

Die Besucher können zum Beispiel:

Essen und trinken.

Einen Floh·markt besuchen.

Und Live-Musik hören.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachrichten sind vom 08. Juni 2023, 13.30 Uhr.

