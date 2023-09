Stand: 07.09.2023 14:30 Uhr Mehr Nachrichten vom 07.09.2023

Hamburg: Zverev verliert wichtiges Tennis·spiel

Alexander Zverev hat ein wichtiges Tennis·spiel verloren.

Alexander Zverev ist ein Tennis·spieler aus Hamburg.

Das Spiel war bei einem großen Tennis·turnier.

Das Tennis·turnier heißt US Open.

Die US Open sind ein wichtiges Tennis·turnier.

Und die US Open sind in New York.

New York ist eine Stadt in Amerika.

Bei den US Open spielen die besten Tennis·spieler von der Welt.

Das Spiel war im Viertel·finale.

Und das Spiel war gegen Carlos Alcaraz.

Carlos Alcaraz ist ein Tennis·spieler aus Spanien.

Carlos Alcaraz hat das Spiel in 3 Sätzen gewonnen.

Jetzt ist Alexander Zverev bei den US Open ausgeschieden.

Bremen: Arbeiter schwer verletzt

In Bremerhaven war ein schwerer Unfall.

Bremerhaven ist eine Stadt an der Nord·see.

Der Unfall war auf dem Gelände einer Werft.

In einer Werft bauen Arbeiter Schiffe.

Bei dem Unfall wurde ein Arbeiter schwer verletzt.

Der Arbeiter ist 59 Jahre alt.

Er wurde in ein Krankenhaus geflogen.

Die Feuer·wehr hat gesagt:

Der Arbeiter ist bei seiner Arbeit 7 Meter tief gestürzt.

Er hat sich schwer verletzt.

Die Polizei weiß noch nicht:

Warum ist der Mann gestürzt?

