Mehr Nachrichten vom 04.08.2023

Mecklenburg-Vorpommern: Toter nach Explosion

In Plau am See war eine Explosion.

Plau am See ist eine Stadt im Süden von Mecklenburg-Vorpommern.

Die Explosion war in einem Einzel·haus.

Nach der Explosion hat das Haus gebrannt.

Beim Löschen hat die Feuerwehr einen Toten entdeckt.

Der Tote war auf dem Dach·boden von dem Haus.

Noch weiß kein Mensch:

Wer ist der Tote?

Jetzt untersuchen Fach·leute das Haus.

Sie wollen wissen:

Warum war die Explosion?

Und die Polizei ermittelt.

Die Fach·leute haben nämlich gesagt:

Vielleicht hat ein Mensch die Explosion mit Absicht gemacht.

Niedersachen: Feuerwehr rettet Pferd

In Harpstedt war ein besonderer Feuerwehr·einsatz.

Harpstedt ist ein Ort bei Bremen.

Die Feuerwehr hat nämlich ein Pferd gerettet.

Was ist passiert?

Eine Reiterin war mit dem Pferd im Wald.

Der Boden vom Wald war vom Regen aufgeweicht.

Und schlammig.

Deshalb ist das Pferd im Schlamm eingesackt.

Die Feuerwehr hat das Pferd aus dem Schlamm befreit.

Das Pferd und die Reiterin wurden nicht verletzt.

