Mehr Nachrichten vom 04.07.2023

Niedersachsen: Vermisster Mann ist tot

Die Polizei hat am Montag·abend einen toten Mann gefunden.

Der Mann war im Oyter See.

Der Oyter See ist ein See in der Nähe von Bremen.

Der Mann war 50 Jahre alt.

Die Polizei hat gesagt:

Der Mann wurde seit Sonntag·nachmittag vermisst.

Deshalb haben wir den Mann gesucht.

Der Mann war am Sonntag mit einem SUP-Brett auf dem Oyter See.

SUP ist die Abkürzung für Stand-up-Paddling.

Stand-up-Paddling ist englisch.

Es heißt auf Deutsch Steh·paddeln.

Beim Steh·paddeln stehen Menschen auf einem Brett aus Kunst·stoff.

Dieses Brett sieht aus wie ein Surf·brett.

Zum Steuern benutzen die Menschen ein langes Paddel.

Ein anderer Mann war auch mit einen SUP-Brett auf dem Oyter See.

Der andere Mann hat gesagt:

Der Mann ist von dem SUP-Brett gefallen.

Ich habe das SUP-Brett von dem Mann geholt.

Und der Mann wollte zum Ufer schwimmen.

Dann habe ich den Mann nicht mehr gesehen.

Jetzt hat die Polizei den Mann tot gefunden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Niedersachsen: Lkw brennt auf Auto·bahn

In der Nähe von Hannover war ein Feuer.

Das Feuer war auf der A2.

A2 ist die Abkürzung für: Auto·bahn 2.

Auf der A2 hat ein Lkw gebrannt.

Die Polizei hat gesagt:

Der Lkw-Fahrer ist mit dem Lkw auf der A2 gefahren.

Dann hat er einen Knall gehört.

Und er seinen Lkw gestoppt.

Und dann hat er gesehen:

Der Lkw brennt.

Die Feuerwehr hat gesagt:

Das Löschen von dem Feuer war schwierig.

In dem Lkw waren nämlich Feuer·zeuge.

Und Haar·spray.

Feuer·zeuge und Haar·spray sind brennbar.

Das heißt:

Sie machen das Feuer noch schlimmer.

Die A2 war für mehrere Stunden gesperrt.

Und auf der A2 waren lange Staus.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Diese Nachrichten sind vom 04. Juli 2023, 15.30 Uhr.

