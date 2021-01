Hannover: Ein Bahnhof für Flüchtlinge

Es kommen gerade sehr viele Flüchtlinge nach Nord·deutschland.

Flüchtlinge sind Menschen aus anderen Ländern.

Den Flüchtlingen geht es in diesen Ländern nicht gut.

In vielen von diesen Ländern ist Krieg.

Deshalb verlassen die Flüchtlinge diese Länder.

In Nord·deutschland kommen die Flüchtlinge zuerst nach Niedersachsen.

Die Flüchtlinge kommen zuerst an einem Bahnhof in Hannover an.

Dieser Bahnhof heißt:

Hannover Messe/Laatzen.

Der Bahnhof ist sehr groß.

Und der Bahnhof liegt zentral.

Das heißt:

Von diesem Bahnhof fahren viele Züge.

Und von diesem Bahnhof fahren viele Busse.

Am Bahnhof Messe/Laatzen sind viele Helfer.

Die Helfer informieren die Flüchtlinge.

Das heißt:

Die Helfer sagen den Flüchtlingen zum Beispiel.

Wir haben für Sie eine Unterkunft.

Aber diese Unterkunft ist nicht in Hannover.

Wir bringen Sie zu dieser Unterkunft.

Und wir helfen Ihnen.

Dann müssen die Flüchtlinge weiter∙fahren:

• Mit dem Zug.

• Oder mit dem Bus.

Die Flüchtlinge fahren dann weiter zu anderen Orten in Niedersachsen.

• Oder in Schleswig-Holstein.

• Oder in Mecklenburg-Vorpommern.

• Oder in Hamburg.

• Oder in Bremen.

In den Orten kommen die Flüchtlinge dann in eine Unterkunft.

Stand: 23.10.2015, 17.00 Uhr