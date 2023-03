Oh Baby! Mit Evelyn Weigert

"Ich hab‘ den krassesten Job der Welt: Mama sein!" Seit Moderatorin und Influencerin Evelyn Weigert Mutter von zwei kleinen Töchtern ist, steht ihr Leben Kopf. Sie liebt das Muttersein über alles, gleichzeitig bringt es sie auch immer wieder an ihre Grenzen. Nach der ersten Staffel "Oh Baby! Sowas von schwanger" begibt sich Evelyn Weigert erneut auf eine emotionale Reise.

In den drei neuen Folgen von "Oh Baby! Sowas von Mama" spricht sie mit ihrer Familie und Freundinnen wie Leila Lowfire und Toyah Diebel über die Herausforderungen, Freuden und Veränderungen, die das "Mamasein" mit sich bringt: dabei geht es nicht nur um Wochenbett, Stillen und den Afterbaby-Body, sondern auch um den ersten Sex nach der Geburt. Wie geht das überhaupt, Eltern sein und ein Liebesleben haben? Und wie verhindert man nicht ständig zu streiten? Ein schonungslos ehrlicher Einblick in die unterschiedlichen Perspektiven von Müttern und Vätern.