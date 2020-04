Ulrike Schmidt: Gehen wir gestärkt aus der Corona-Krise? Sendung: After Corona Club | 25.04.2020 00:45 Uhr 15 min | Verfügbar bis 25.04.2021

Hinterlässt die Corona-Pandemie ein "kollektives Trauma" oder gehen wir gestärkt aus der Krise? Trauma-Spezialistin Ulrike Schmidt erforscht, was die Krise mit unserer Psyche macht und bespricht mit Anja Reschke im After Corona Club, was den Menschen durch die Krisenzeit hilft: Soziale Kontakte seien das wichtigste in Zeiten der Krise.