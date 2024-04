Plattdeutscher Tag in Hamburg zu Ende gegangen Stand: 21.04.2024 07:25 Uhr Am Sonnabend hat der 4. Plattdeutsche Tag in Hamburg stattgefunden. Mehr als 50 Veranstaltungen gab es im gesamten Stadtgebiet.

Die plattdeutsche Sprache in Hamburg lebt! Um das einmal mehr unter Beweis zu stellen, fand am Sonnabend der 4. Plattdüütsch Dag in Hamburg statt. Präsentiert von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal waren im ganzen Stadtgebiet insgesamt mehr als 50 plattdeutsche Veranstaltungen und Aktionen zu erleben. Schirmherrin der vom Plattdeutschten Rat organisierten Aktion war Hamburgs Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne).

AUDIO: Bilanz: Plattdeutscher Tag in Hamburg zu Ende gegangen (1 Min) Bilanz: Plattdeutscher Tag in Hamburg zu Ende gegangen (1 Min)

Vielfältiges Programm

Plattdeutsche Führungen auf der historischen Viermastbark "Peking", Rundgänge durch das Hamburger Rathaus und den Hamburger Michel waren ebenso dabei wie ein plattdeutscher Barkassentörn auf der Alster, Konzerte, Lesungen für Kinder und Erwachsene und Theateraufführungen op Platt. Es gab Lesungen in Neugraben, plattdeutsche Lieder und Geschichten in Langenhorn und einen Spaziergang über den Ohlsdorfer Friedhof mit plattdeutschen Erklärungen.

AUDIO: Wi snackt Platt: Dat weer de Plattdüütsch Dag in Hamborg! (30 Min) Wi snackt Platt: Dat weer de Plattdüütsch Dag in Hamborg! (30 Min)

Viele bekannte plattdeutsche Stimmen

Mit dabei waren auch die bekannten Stimmen der plattdeutschen Sendungen des NDR. Gerd Spiekermann, Bernhard Koch, Benita Brunnert, Jan Graf und Marie Sophie Koop. Peer Marten Scheller, der Vorsitzende des plattdeutschen Rates, der dazu aufgerufen hatte, war zufrieden mit dem 4. Plattdeutschen Tag. Die meisten Veranstaltungen seien sehr gut besucht gewesen. Schon vor der Veranstaltung hatte sich Scheller über große Zahl der Veranstaltungen in diesem Jahr gefreut: "Dat Anbott is grötter as de Malen dorvör. Also, dat is goot annahm worrn un wi sünd ganz begeistert. För jedeen is wat dorbi. Platt för de Stadt hett för jedeen wat, segg ik mal!".

Auftakt-Gala auf der NDR 90,3 Foyer-Bühne

Bereits am Freitagabend hatte NDR 90,3 zu einer Auftakt-Gala auf der Foyer-Bühne des NDR an der Rothenbaumchaussee geladen. Mit dabei waren viele plattdeutsche Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg. Darunter die Sängerin Norma, Gerrit Hoss, Wiebke Colmorgen und Annie Heger. Durch den Abend mit vielen Gästen aus der plattdeutschen Szene in Hamburg führte der NDR 90,3-Plattdeutsch-Redakteur Jan Wulf. Der Abend ist in voller Länge im "Wi snackt Platt"-Podcast zu hören.

AUDIO: Wi snackt Platt-Spezial: De Optakt-Gala to'n Plattdüütsch Dag (96 Min) Wi snackt Platt-Spezial: De Optakt-Gala to'n Plattdüütsch Dag (96 Min)

Ein ganzer Tag im Zeichen der Plattdeutschen Sprache

Das Kulturgut der plattdeutschen Sprache zu pflegen, Menschen für die Sprache zu begeistern und zu zeigen, wie lebendig die plattdeutsche Sprache auch in Hamburg ist, das war das Ziel der Aktion. Schirmherrin Fegebank: "Plattdüütsch ist Ausdruck unserer sprachlichen Vielfalt und Zeichen unserer regionalen Identität. Es erzählt von der vielseitigen Kultur und Geschichte Norddeutschlands. Die Vielfalt an Sprachen eröffnet uns unterschiedliche Kulturen, fördert unsere Verständigung miteinander und verbindet uns Menschen - egal, von wo sie kommen. Denn so’n lütten Snack op Platt gifft uns dat Geföhl, tohuus to sien." Auch ihr sei es wichtig, zu zeigen, wie lebendig die Plattdeutsche Sprache in der Hansestadt ist: "Plattdüütsch leevt! Nutzen Sie die Gelegenheit, diese alte und doch junge, lebendige Sprache kennen zu lernen, zu erleben oder wiederzuentdecken."

Plattdeutscher Tag in Hamburg zu Ende gegangen Der Plattdeutsche Tag fand zum zu vierten Mal statt. Die meisten Veranstaltungen seien sehr gut besucht gewesen, sagt der veranstaltende Plattdeutsche Rat. Hinweis: Weitere Informationen zum Plattdeutschen Tag in Hamburg sind unter www.platt.hamburg verfügbar. In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Wi snackt platt | 21.04.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch