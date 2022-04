Gerd Spiekermann: "Mr. Plattdüütsch" warrt 70. Stand: 01.04.2022 16:47 Uhr He es is woll een vun de bekannsten Plattsnackers överhaupt un bavento noch een vun de besten plattdüütsche Geschichtenschrievers un -vertellers in gaanz Norddüütschland: Gerd Spiekermann. An'n 4. April warrt he söventig Johr oolt.

von Jan Wulf

Vele Johrn weer he de Mann för’t Plattdüütsche bi NDR 90,3. Man ok nu, na sien Rohstand 2015, is he noch flietig un fix wat ünnerwegens: as Autor in de plattdüütsche NDR-Reeg "Hör mal'n beten", as Schriever vun plattdüütsche Böker un op de Bühn as Verteller vun Geschichten.

Vun't Dörp in Neddersassen to'n Norddütschen Rundfunk in Hamborg

"As lütten Jung wull ik egens Buer warrn", seggt Gerd Spiekermann. "Blangen en Gasthoff harrn miene Öllern veer Hektar Pachtland. Dor kunnen wi över Sommers so dree, veer Beester op weiden. Un wi harrn ok Melkkeuh. Dat hett mi Spaaß maakt!", vertellt he. För en Tokunft as Buer, dor weer de Hoff denn aver doch to lütt. So wull de junge Gerd Spiekermann denn egens Schoolmeester warrn. Aver ok dorvun is nix worrn. Denn de Roop to'n Rundfunk weer luder. Bi den Plattdüütsch- un Hobenkonzert-Redakteur Johannes Wiegels hett he allens lehrt, wat he för den Job as goden Reporter bi'n Höörfunk bruken kunn. Un so weer för em denn gau ok kloor: "Dat is dat, wat Du maken wullt, Du wullt bi't Radio arbeiten!". Siene eerste Live-Sendung weer "Die Niederdeutsche Chronik", en Sendung, bi de ok, blangen anner, de plattdüütsche Grand Dame vun'n NDR Irmgard Harder mitmaakt hett. "Dat Adrenalin weer bet baven hen!", seggt Gerd Spiekermann vundaag. Man de Sendung weer ok de Grund dorför, dat he en Anbott kregen hett, in'e Tokunft as Freien Mitarbeiter för den Norddüütschen Rundfunk to arbeiden, üm denn later ok de Nafolger vun Johannes Wiegels to warrn.

AUDIO: Op Platt: Interview mit Gerd Spiekermann zum 70. Geburtstag (20 Min) Op Platt: Interview mit Gerd Spiekermann zum 70. Geburtstag (20 Min)

Plattdüütsch as Vadder- un Huusspraak

To Welt kamen un opwussen is Gerd Spiekermann in Ovelgönn bi Brake an'e Ünnerweser. "Bi uns in't Dörp hebbt se all Platt snackt un ok Tohuus is Platt snackt worrn.", besinnt he sik. "Miene Öllern hefft miteenanner Platt snackt, Oma un Opa so un so", vertellt he. "Aver damals in'e 50iger Johrn harrn de Schoolmeesters de Öllern ja ok mitgeven, dat se mit jümehr Kinner Hoochdüütsch snacken mööt". Dorüm hett sien Mudder denn ok teemlich konsequent mit em Hochdüütsch snackt un siene Öllern em mit twee Spraken optrocken. "Mien Mudderspraak is Hoochdüütsch un mien Vadder- un Huusspraak is Plattdüütsch" seggt he vundaag.

Rudl Kinau as Vörbild

Een vun Gerd Spiekermann siene gröttsten Vörbiller is de Finkwarder Autor un Geschichten-Verteller Rudl Kinau. "1961, dor weer ik negen Johr oolt, dor weer Rudl Kinau bi uns in't Dörp un hett siene Geschichten vertellt." Mitnahmen to düsse Veranstalten hett em sien Vadder. "Twee Mal een Stunn hett he [Rudl Kinau] eenfach so siene Geschichten vertellt... Dor heff ik dacht: wo kriggt he dat all her?". De negen Johr oolt Gerd Spiekermann weer gaanz hen un weg. "Dat hett en gaanz starken Indruck op mi maakt. Also dat seh ik ok noch vundaag: wo de Lüüd hungen an sien Lippen! Dat is för mi unvergeten!".

70 Johr: "Dat Öller is mi egens teemlich egaal!"

Fiern warrt Gerd Spiekermann sienen Boortsdag bi sik tohuus in Hamborg-Wandsbeek. "Ik bün dor un de Lüüd, de mi graleern wüllt, de kaamt un deit dat denn!", vertellt he. "Een Stück Koken is dor, Kaffe koken kann ik ok. Un later hen, avends, maakt wi ok en Buddel Beer oder Wien op. Gaanz kommodig warrt dat. Ik mag geern Besöök kregen un wenn de Lüüd sik freit, dat se mi mal wedder seht, also dat is för mi genoog de Söventig to fiern!". Un: hett he noch en groten Droom för de Tokunft, jichenswat, wat he noch beleven will? "In'n Mai maakt wi en Reis na Amerika!", vertellt he. "Ünner anner geiht dat na New Orleans. Ik bün ja en Jazzer un en olen Jazzer, de mutt eenmal in sien Leven in New Orleans west hebben!". Vörher is Gerd Spiekermann aver ok noch dat een oder anner Mal op'e Bühn mit siene Geschichten to beleven: to'n Bispeel an'n 23. April bi'n Hamborger Plattdüütsch Dag. "Ik mag ja geern op'e Bühn vertellen. Also de Bühn is ja ok en Stück vun mien Leven!". Un doröver freit ok wi uns. Hartlich Glückwunsch to'n 70igsten Boortsdag, Gerd Spiekermann!

