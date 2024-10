Eddy Winkelmann und die "Hafenliebe" Stand: 26.10.2024 10:11 Uhr Er ist Liedermacher, Geschichtenerzähler und Hamburger durch und durch. Auf seinem neuen Album "Hafenliebe" hat Liedermacher Eddy Winkelmann eine wunderbare Auswahl seiner schönsten maritimen Songs zusammengetragen.

von Petra Volquardsen

Eddy Winkelmann schreibt und singt Lieder über das Leben - über die Zeit und wie sie vergeht, über Alltagsbeobachtungen, über die kleinen und großen Glücksmomente. Dass viele seiner Songs mit dem Hafen, mit Strand, Schiffen und Meer haben, ist kein Zufall: Eddy Winkelmann ist in Hamburg geboren und aufgewachsen, seine Großeltern hatten ein Fischgeschäft im Wilhelmsburger Bahnhofsviertel.

AUDIO: Hamburger Hafenkonzert: Hafenliebe - Mit Eddy Winkelmann unterwegs (65 Min) Hamburger Hafenkonzert: Hafenliebe - Mit Eddy Winkelmann unterwegs (65 Min)

Eine Kindheit im Hafen

Schon als Kind ist er ständig an der Elbe und im Hafen unterwegs, fährt zusammen mit seinem Großvater durch den St. Pauli Elbtunnel zum Fischmarkt oder mit der Trajektfähre von Neuhof rüber nach Altenwerder. Später ist die Baustelle der Köhlbrandbrücke für ihn und seine Freunde ein einziges großes Abenteuer.

Hafenliebe - Auch bei Nacht!

In den 70er Jahren fährt Eddy Winkelmann sogar mal eine Zeitlang zur See. Mit der "Cap San Diego" und deren Schwesterschiff "Cap San Nicolas" geht es nach Südamerika und zurück. Kurz überlegt er danach, ob er noch länger an Bord bleibt - entscheidet sich dann aber doch gegen die Seefahrt und schließlich für die Musik. In den Neunzigern tritt Eddy Winkelmann regelmäßig im Schmidt Theater auf der Reeperbahn auf. Nach den Auftritten dort geht er oft noch zu Fuß runter zum Altonaer Fischmarkt und zu den Landungsbrücken. Der Hafen bei Nacht fasziniert ihn bis heute. Genau darum geht es im Song "Das Ende der Nacht".

Immer unterwegs - Konzerte an Land und auf See

Bei seinen Konzerten - etwa in der "Fischhalle" in Harburg oder in "Alma Hoppes Lustspielhaus" - singt Eddy Winkelmann seine Lieder, erzählt aber immer auch Geschichten. Inzwischen kann er seine Liebe zur See und die Musik miteinander verbinden: Regelmäßig ist er als Musiker auf Kreuzfahrtschiffen der Reederei Hapag-Lloyd Cruises unterwegs und tritt an Bord auf.

Das Album "Hafenliebe" von Eddy Winkelmann ist unter anderem in zwei Buchhandlungen nördlich und südlich der Elbe erhältlich - bei der Schiffsbuchhandlung "Hafenfuchs" in der Hafencity und bei der Buchhandlung Lüdemann in Wilhelmsburg.

