Podcast "Feel Hamburg" mit Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni Stand: 21.02.2024 05:00 Uhr Für die ARD arbeitete er als Korrespondent in Washington und ist mit der US-Amerikanerin Jiffer Bourgouignon verheiratet. Ingo Zamperoni gilt als ausgewiesener Amerika-Experte und spricht mit Host Ilka Steinhausen über seine Prognose für die nächste Wahl.

"Ich glaube, dass Trump der Kandidat der Republikaner wird und Joe Biden nicht aussteigt", davon ist Ingo Zamperoni überzeugt, auch wenn es, seiner Meinung nach, für den amtierenden Präsidenten schwieriger wäre, wenn Nikki Haley seine Gegnerin wäre. "Da ist dann dieser Kontrast zwischen dem alten weißen Mann gegen die jüngere Kandidatin der Republikaner." Dass Trump am Ende aber wieder Präsident der USA wird, hält der Tagesthemenmoderator für nicht sehr wahrscheinlich. "Nicht, weil alle Biden so toll finden, sondern weil es ein Votum gegen Trump sein wird."

Ingo Zamperoni: Der beste italienische Koch ist meine deutsche Mutter Sendung: "Feel Hamburg" | 21.02.2024 | 20:00 Uhr | von Steinhausen, Ilka 43 Min | Verfügbar bis 20.02.2026 Ingo Zamperoni erzählt in der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg", warum seine Eltern ihm den Namen Ingo Antonio gegeben haben. Die Gründe findet er sehr gut nachvollziehbar und seine italienische Oma, die Nonna, kann den Namen auch sehr gut aussprechen. Als Halbitaliener hatte er nie Schwierigkeiten, ganz im Gegenteil. Ingo Zamperoni hatte eher das Gefühl, dadurch besonders interessant zu sein. Bei den türkischstämmigen Mitschülern und Mitschülerinnen sei das aber womöglich anders gewesen. Trotz seiner Italienischen Familienbande geht er nur selten in italienische Restaurants. Er erzählt, dass seine Mutter eine exzellente Köchin ist und besser Italienisch kochen kann, als mancher italienische Koch. Da er dieses hohe Niveau von Zuhause aus gewöhnt ist, geht er lieber in andere Restaurants, um nicht enttäuscht zu werden.

Host Ilka Steinhausen spricht mit dem Journalisten auch über seinen Podcast "Amerika wir müssen reden" der eigentlich nur als Orientierungshilfe zu Beginn von Trumps Amtszeit dienen sollte. Da es aber immer wieder neue, interessante Wendungen in der amerikanischen Politik gibt, wurde der Podcast zu einem festen Bestandteil in der ARD Audiothek und es gibt alle zwei Wochen eine neue Folge.

Ingo Zamperoni schätzt die Chancen von Donald Trump ein, erneut Präsident zu werden. Er glaubt, dass Nikki Haley für Joe Biden die gefährlichere Gegnerin wäre, da sie als junge konservative Frau ein echtes Gegengewicht darstellt. Aber nach Zamperonis Einschätzung wird Trump erneut der Kandidat der Republikaner werden und am Ende gegen Joe Biden verlieren. Allerdings nicht, weil Biden so toll wäre, sondern um Trump zu verhindern.

Ingo Zamperoni spricht auch über sein sportliches Hobby: Er trainiert für den Triathlon und fährt aus diesem Grunde häufig mit dem Fahrrad. Die Hamburger Fahrradwege sind aus seiner Sicht noch verbesserungswürdig. Es gibt inzwischen zwar ein umfangreiches Radwegenetz in Hamburg, aber bei vielen Radwegen wird nur ein bisschen rote Farbe auf den Gehweg gemalt und Schlaglöcher und Baumwurzeln, die durch den Asphalt wachsen, behindern das sorglose Radfahren. Desahlb fährt der Journalist auch häufig lieber auf der Straße als auf dem Radweg.



"Die beste italienische Köchin ist meine deutsche Mutter"

Der Name Zamperoni verrät es, der Tagesthemen-Moderator hat nicht nur enge Verbindungen in die USA, sondern auch verwandtschaftliche Beziehungen zu Italien. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines italienischen Vaters war schon oft zu Besuch bei seiner "Nonna" und spricht selbst Italienisch. Aber trotz dieser engen Verbindung, geht Zamperoni nur sehr selten Italienisch essen. "Und vielleicht auch, weil man als Kind, wenn man da Bolognese und Lasagne und Tirami Su isst, prägt einen das wahrscheinlich und das findet man immer am besten", erklärt der Moderator und ergänzt, dass seine Mutter bei seiner italienischen Großmutter das Kochen gelernt habe und eine exzellente Köchin sei.

Fast hätte er Falco geheißen

Dass seine italienische Familie seinen Vornamen gut aussprechen kann, war Zamperonis Eltern sehr wichtig. Und er sollte Deutsch sein, weil der Nachname schon Italienisch ist. Da Namen mit einem "O" am Ende in Italien sehr verbreitet sind, wurde es am Ende Ingo. Aber auch der Name Falco war im Gespräch. "Aber im Italienischen ist 'Ma che Falco' so so ein Ausspruch wie: Der ist nicht die hellste Kerze am Baum", lacht der Moderator und ist deshalb ganz froh, dass er Ingo, oder Iiiiiingo, wie seine Nonna ihn nannte, heißt.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Ilka Steinhausen und Ingo Zamperoni auch über Captain Future, Radwege in Hamburg und seine Liebe zum Hockey-Sport.

