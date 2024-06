Podcast "Feel Hamburg" mit Steffen Hallaschka - Fernseh-Journalist Stand: 26.06.2024 05:00 Uhr Steffen Hallaschka, bekannt als Moderator von stern TV, gewährt in der neuen Folge des Podcasts "Feel Hamburg" Einblicke in sein Leben und seine Leidenschaft für seine Wahlheimat Hamburg.

"Hamburg ist wirklich meine große Liebe. Und ich bin ganz froh, dass es mich dahin gespült hat", beginnt Hallaschka. Ursprünglich lebte er in Berlin, wo er zwölf Jahre verbrachte und seine Frau kennenlernte. Er beschreibt, wie schwer es ihm fiel, die Hauptstadt zu verlassen: "Ums Verrecken wollte ich nicht weg aus Berlin, bis sie dann zu mir sagte, lass uns doch nach Hamburg umziehen."

Was er noch nie gemacht hat

Der Umzug nach Hamburg war zunächst eine Entscheidung aus Vernunft. Doch die Eingewöhnung in der neuen Stadt brauchte Zeit: "Das hat zwei Jahre gedauert, mit großem Heimweh nach Berlin. Aber manchmal muss Liebe ja wachsen." Heute identifiziert sich Hallaschka vollkommen mit Hamburg und spricht liebevoll über die Stadt: "Das ist wirklich eine Stadt, die ich nicht mehr verlassen möchte, weil sie so vielseitig ist, so toll, so lebenswert und auch schön." Der stern-TV Moderator gibt auch zu, dass er trotz seiner langen Zeit in Hamburg eine typische Touristenattraktion noch nicht besucht hat: "Ich verrate dir auch noch etwas sehr Peinliches. Ich war auch noch nie im Alten Elbtunnel. Das habe ich 16 Jahre komplett ignoriert, weil noch kein Besuch danach gefragt hat", gesteht er lachend.

Steffen Hallaschka: stern-TV und die großen Schuhe von Günther Jauch Sendung: "Feel Hamburg" | 26.06.2024 | 05:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 47 Min | Verfügbar bis 26.06.2026 Der Journalist Steffen Hallaschka erzählt im Gespräch mit Daniel Kaiser, wie es dazu kam, dass er von Berlin nach Hamburg umgezogen ist. Mittlerweile lebt er seit vielen Jahren in der Stadt und kann sich heute nicht mehr vorstellen, irgendwo anders zu leben. Ein peinliches Geheimnis verrät er auch: Er war noch nie im Alten Elbtunnel. Das begründet er damit, dass seine Gäste nie danach verlangt hätten, dieses Bauwerk zu besichtigen und er selbst nicht so oft in dieser Gegend unterwegs ist. Steffen Hallaschka lebt mit seiner Familie in Altona und fühlt sich dort sehr wohl und für seine Arbeit ist der Wohnort sehr praktisch, da er zu Fuß zum Bahnhof gehen kann.



Er fährt jede Woche mit dem ICE nach Köln, wo stern-TV gedreht wird. Den Zug nennt er sein rollendes Büro, da er dort in aller Ruhe lesen und arbeiten kann, ohne gestört zu werden. Auch wenn es manchmal Verspätungen gebe, sei er doch im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Service der Bahn. Da er außerdem die sogenannte "Schwarze Mamba" - die Bahncard 100 für die 1. Klasse hat, kann er entspannt in jeden beliebigen Zug steigen, ohne vorher ein Ticket buchen zu müssen. Das verschafft ihm noch mehr Freiräume.



Der Journalist erzählt auch, dass er sehr glücklich über den Kontakt zu seinem Vorgänger Günther Jauch ist. Er sei damals sehr ehrfürchtig gewesen, als er diesen Superstar zum ersten Mal getroffen habe. Günther Jauch sei aber sehr liebenswürdig gewesen und habe ihm den Rücken gestärkt. Er habe ihm gesagt, dass er seinen eigenen Stil finden und Jauch nicht kopieren müsse. Einen guten Ratschlag hat Jauch ihm aber gegeben, den Hallaschka befolgt. Es sei wichtig, sich in Köln ein Hotel zu suchen, in dem nicht die ganze Branche absteigt, damit er abends nicht bei launigen Gesprächen an der Bar versackt.



Als Moderator von stern-TV, einer sehr beliebten Sendung ist Hallaschka natürlich auch Kritik ausgesetzt. Damit geht er aber gelassen um. Das gehöre zum Handwerk. Wichtig sei ihm allerdings, nicht in den Boulevard-Medien zu erscheinen. Als Journalist wolle er lieber andere Menschen leuchten lassen, statt selbst im Mittelpunkt zu stehen. Aufgrund einer Indiskretion im Bekanntenkreis tauchte ein Foto seines neugeborenen Sohnes in der Presse auf. Dagegen musste der Journalist mit einem Anwalt vorgehen, um nicht einen Präzedenzfall für andere Medien zu schaffen. Das sei eine sehr ärgerliche Erfahrung gewesen.



Steffen Hallaschka erzählt auch von seiner Verehrung für Udo Lindenberg. Als Student habe er seine Lieder rauf und runter gehört und kennt viele Texte auswendig. Bei einer persönlichen Begegnung mit Udo sei er aber zu schüchtern gewesen, um um ein Selfie mit dem Hamburger Ehrenbürger zu bitten. Darüber ärgert er sich ein bisschen und hofft, dass er irgendwann noch einmal die Chance für ein gemeinsames Foto bekommt.



Hier geht es zur Podcast-Empfehlung in der ARD-Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/gerichtssaal-237-true-crime-aus-dem-strafgericht/13317207/

Umgang mit Kritik und Internet-Hetze

Als erfahrener TV-Moderator ist sich Hallaschka der öffentlichen Aufmerksamkeit und den damit verbundenen Herausforderungen bewusst. Er erzählt von seiner Philosophie, mit Kritik umzugehen: "Man kann nicht den Kopf aus dem Fenster halten und sich dann beschweren, wenn man mal einen Eimer Wasser darüber gekippt bekommt. Das ist halt so. Da muss man sich ein dickes Fell zulegen." Sein Privatleben schützt der Journalist so gut wie möglich vor der Presse und scheut auch nicht davor zurück, einen Anwalt einzuschalten, wenn es nötig ist. "Die Geburt meines Sohnes ist irgendwann in der Boulevardpresse gelandet, durch eine Indiskretion im weiteren Bekanntenkreis. Ein Facebook-Post meiner Frau ist dann öffentlich geworden, und dann wird es nervig." Dann habe er "die rote Karte" zeigen müssen.

Leidenschaftlicher Udo Lindenberg - Fan

Im Podcast teilt er auch Anekdoten aus seinem früheren Leben, etwa aus seiner Studienzeit in Frankfurt: "Wir haben ganz oft gemeinsam in unserer WG in Frankfurt, wo ich studiert habe, Udo-Lindenberg-Songs rezitiert und gesungen. Das war unser gemeinsames Guilty Pleasure." Diese Leidenschaft für Udo Lindenberg brachte ihn sogar in eine besondere Situation: "Tatsächlich stand ich mal bei einer Veranstaltung mit Olivia Jones zusammen, und dann kam Udo an und suchte Feuer für seine Zigarre." Trotz dieses besonderen Moments traute er sich nicht, ein Selfie mit seinem Idol zu machen: "Ich dachte ja auch, wie doof ist das denn jetzt, wenn ich ihn nach einem Selfie frage. Dafür war ich einfach zu schüchtern."

Mit viel Humor und Ehrlichkeit gibt Steffen Hallaschka im Gespräch mit "Feel Hamburg"- Host Daniel Kaiser Einblicke in sein Leben. Er erzählt, wie schwer es ist, sein Privatleben vor der Boulevard-Presse zu schützen, wie er beim Tanzen kritisch beäugt wird und dass er es liebt, seine Büroarbeit in der Bahn zu erledigen.

Weitere Informationen Alle Podcastfolgen "Feel Hamburg" Ilka Steinhausen und Daniel Kaiser sprechen mit Menschen aus der Stadt, die etwas zu erzählen haben. mehr

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 26.06.2024 | 20:00 Uhr