Podcast "Feel Hamburg" mit Rolf Zuckowski - Liedermacher

Der Hamburger Liedermacher Rolf Zuckowski hat Generationen von Kindern und Familien mit seinen Liedern begleitet. Im Podcast „Feel Hamburg" sprach er mit Host Daniel Kaiser über sein Leben in Hamburg und über seinen größten Erfolg.

Die "Weihnachtsbäckerei" ist wohl eines der bekanntesten Kinderlieder in Deutschland. Doch der Entstehungsprozess dieses Klassikers war alles andere als geplant. Zuckowski erzählt: "Wir wohnten in Hamburg-Blankenese in einer alten Villa. Und da sind die Küchen alle sehr klein gewesen. Da passte nur meine Frau mit den drei Kindern rein. Das war so um 1986, da ist der Andreas gerade zweieinhalb gewesen. Ich war in Bochum in einem Konzert und habe mit meinem allerersten Autotelefon zu Hause angerufen und gesagt: Ich komme jetzt wieder nach Hause. Was macht ihr gerade so? Und ich hörte schon Klapper, Klapper, Klapper,… ja, wir backen Plätzchen.“

Während dieser Rückfahrt auf der A1 kam ihm die Idee zu dem Lied. „Ich habe vor mich hin fantasiert und habe vor mich hin gesungen." Als er zu Hause ankam, waren nicht nur die Plätzchen fertig, sondern auch die "Weihnachtsbäckerei" geboren. "Dieses Lied hat, glaube ich, den größten Kreis geschlagen, den man sich denken kann", fügt er dankbar hinzu. Für Zuckowski fühlt sich das Lied mittlerweile wie ein Volkslied an: "Ganz offiziell sagt man ja immer, der Autor muss verstorben sein. Ich lebe zum Glück noch, aber ich spüre, da wächst ein Volkslied. Es macht mich sehr, sehr dankbar und glücklich."

Rolf Zuckowski: Wie "In der Weihnachtsbäckerei" zum Volkslied wurde Sendung: "Feel Hamburg" | 25.12.2024 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 49 Min | Verfügbar bis 26.12.2026 Rolf Zuckowski ist einer der prominentesten Hamburger. Mit seinen Kinderliedern hat er Generationen von Familien begleitet und sein Evergreen "In der Weihnachtsbäckerei" ist auf dem Weg zu einem echten Volkslied. Das macht den Liedermacher sehr dankbar. Mit Daniel Kaiser spricht er über seine Kindheit in Winterhude, wo er in einfachen Verhältnissen aufwuchs. Er erzählt offen, wie sehr der Alkoholismus seines Vaters die Familie belastet hat und wie innig das Verhältnis zu seiner Mutter war. Dass er Kinderliedermacher wurde, war eher einem Zufall zu verdanken. Er stellte fest, dass seine Kinder mit Liedern wie "Es klappert die Mühle am rauschenden Bach" aufwuchsen, die aber mit der heutigen Lebensrealität nichts mehr zu tun haben. Aus einer spontanen Eingebung komponierte er "Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen" und so entstand sein erster großer Erfolg "Rolfs Schulweghitparade". Es folgten "Die Vogelhochzeit", "Die Jahresuhr" und natürlich die Geschichte um den kleinen Drachen Tabaluga.

Sein größter Erfolg war und ist allerdings "In der Weihnachtsbäckerei", aus dem inzwischen sogar ein Kindermusical gemacht wurde, das seit einigen Jahren in der Vorweihnachtszeit auf den Bühnen zu sehen ist. Wie dieses Lied überhaupt entstand, ist natürlich auch Thema im Gespräch mit Daniel Kaiser.

Rolf Zuckowski erzählt auch, wie die Familie zuhause Weihnachten feiert und freut sich, dass seine Enkelkinder die Musik des Opas auch schätzen.

Als ein Mensch, der seine Heimatstadt liebt, äußert sich Rolf Zuckowski auch sehr differenziert über Hamburg. So schwärmt er geradezu von der Akustik des Alten Elbtunnels und versteht auf der anderen Seite aber nicht, warum der Jungfernstieg so häufig umgebaut wird. In seiner Wahrnehmung ist diese Prachtstraße seit Jahren eine Baustelle.

Ein Höhepunkt des Gesprächs ist das gemeinsame Musizieren von Daniel Kaiser und Rolf Zuckowski, die die Hörerinnen und Hörer mit einem Weihnachtslied in besinnliche Stimmung bringen.



Hamburg - Stolz mit Augenzwinkern

Obwohl Zuckowski in der ganzen Republik bekannt ist, bleibt Hamburg seine Herzensheimat. Dabei sieht er die hanseatische Selbstliebe differenziert: "Also ich mag diesen übertriebenen Stolz auf Hamburg nicht so gern. Ich weiß aber, dass es oft mit einem Augenzwinkern gesagt wird, und dann ist es auch in Ordnung. Ich liebe Hamburg auch, und es ist auch schön. Und es gibt sehr, sehr viele Blickwinkel in Hamburg, die unvergleichlich sind." Besonders freut es ihn, wenn Gäste die Schönheit der Stadt würdigen: "Aus Deutschland kommen ja sehr viele und sagen ganz bewusst, ich will in die schönste Stadt der Welt. Und wenn das Leute sagen, die zu uns kommen, dann höre ich das natürlich noch lieber, als wenn Hamburger sagen - so auf die Brust geschlagen - wir leben in der schönsten Stadt der Welt."

Der Alte Elbtunnel: Ein magischer Ort

Einen besonders faszinierenden Ort in Hamburg sieht Zuckowski im Alten Elbtunnel. "Im Alten Elbtunnel muss man singen, dann versteht man ihn erst richtig. Es ist nämlich ein akustischer Raum, wie es ihn sonst nirgends gibt. Und er ist natürlich jetzt durch das Restaurieren auch ganz wunderschön anzusehen." Diese Mischung aus Akustik und Atmosphäre macht den Tunnel zu einem Lieblingsort für den Musiker.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erinnert sich der vielfach ausgezeichnete Liedermacher auch an sein Aufwachsen im Nachkriegs-Winterhude und verrät, wie die Familie Zuckowski, die inzwischen schon durch Enkelkinder verstärkt wurde, zusammen Weihnachten feiert.

