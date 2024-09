Podcast "Feel Hamburg" mit Musicalstar Alexander Klaws Stand: 04.09.2024 05:00 Uhr Alexander Klaws, Deutschlands erster "Superstar" und Musicaldarsteller, steht derzeit als Winnetou auf der Bühne der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg. Auch privat gibt es Grund zur Freude: Er ist kürzlich zum dritten Mal Vater geworden und zeigt sich überwältigt von der neuen Situation.

Der sympathische Künstler hat in seiner Karriere schon viele ikonische Rollen gespielt, doch Winnetou ist für ihn etwas ganz Besonderes. "Ich sage immer, zu dieser Melodie von Martin Böttcher in die Arena reiten zu dürfen, ist genau so, als würde man Fußballprofi sein und sich den Champions-League-Pokal holen", beschreibt er die Bedeutung dieses Engagements. "Es gibt Momente, die kann man einfach schwer beschreiben. Das ist eine der größten Rollen, die man überhaupt spielen darf in der ganzen Schauspieler-Theaterwelt", erklärt er weiter.

Doch neben dem künstlerischen Anspruch ist es vor allem die physische Präsenz, die diese Rolle fordert. Klaws ist bekannt dafür, sich mit vollem Einsatz in seine Rollen zu stürzen, und die intensive Vorbereitung auf Winnetou zeigt, dass er keine halben Sachen macht.

Alexander Klaws: Leben zwischen Winnetou und Wickeltisch Sendung: "Feel Hamburg" | 04.09.2024 | 20:00 Uhr | von Kaiser, Daniel 49 Min | Verfügbar bis 04.09.2026 Alexander Klaws steht zurzeit als Winnetou in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen auf der Bühne. Die Rolle des Apachenhäuptlings erfüllt ihn mit Ehrfurcht und Freude. Winnetou sei der Held seiner Kindheit gewesen, erzählt Klaws im Gespräch mit Daniel Kaiser. Und das Gefühl, wenn man zur Melodie von Martin Böttcher auf die Bühne reitet, sei wohl nur vergleichbar mit dem Gefühl, das ein Sportler hat, für den die Nationalhymne gespielt werde. Aber auch wenn ihm diese Rolle sehr viel bedeutet, hat Alexander Klaws gerade eine neue lebenslange Rolle angenommen, die des dreifachen Papas. Nur wenige Tage vor dem Gespräch mit Daniel Kaiser hat seine Frau Nadja den dritten gemeinsamen Sohn auf die Welt gebracht. Alexander Klaws zeigt sich sehr ergriffen und ist noch ein bisschen "durch den Wind", wie er selbst sagt. Er ist sehr glücklich und freut sich auf die jetzt vor ihm liegenden Monate, in denen er sich erneut an einem Säugling erfreuen kann und an der gewachsenen Familie.

Klaws und Kaiser sprechen auch über seine Rolle als Tarzan in Hamburg auf der Bühne der "Neuen Flora". Diese Rolle hat ihm alles abverlangt. Tarzan sei Höchstleistungssport, die Formel 1 unter den Musicals erzählt er und räumt ein, dass er sich dort sogar eine Rippe gebrochen hat, weil er sich zu heftig auf die Brust getrommelt hat. Tarzan war für ihn aber auch der Beginn der Liebesbeziehung zu seiner Probenpartnerin Nadja Schawiller, heute Nadja Klaws. Insofern wird diese Rolle für Alexander immer ein wichtiger Meilenstein im Leben bleiben.

Ein Meilenstein war für ihn auch der Gewinn von Deutschland sucht den Superstar, kurz DsdS. Alexander Klaws war der erste deutsche Superstar und konnte diesen Titel für den Beginn seiner Karriere nutzen. Bis heute steht er im Kontakt zu Dieter Bohlen und äußert sich lobend über die Unterstützung des Pop-Titanen.

Es könnte durchaus sein, dass Alexander Klaws erneut ein Album mit Popsongs aufnimmt. Das will der frisch gebackenen Papa nicht ausschließen. Im Moment steht aber für ihn die Familie an erster Stelle.



Familienglück im Dreierpack

Trotz seiner erfolgreichen Karriere ist Alexander Klaws vor allem eines: Familienvater. Erst vor wenigen Wochen erblickte sein dritter Sohn das Licht der Welt. Für den 40-Jährigen war die Geburt ein bewegender Moment, den er unbedingt miterleben wollte. "Ich war dabei, und wir haben wirklich jeden Tag zu Manitu gebetet, dass es dann passiert, wenn ich vielleicht mal zu Hause bin oder die drei Tage frei habe", erzählt er mit einem Lächeln.

Der Spagat zwischen den intensiven Proben und der Aufregung rund um die bevorstehende Geburt war nicht leicht, doch alles fügte sich perfekt zusammen. "Ich bin wirklich frisch gebackener, dreifacher Papa. Und ich bin unfassbar stolz. Und alle sind gesund. Mama geht's super, Kind geht es gut. Und das ist das allerallerwichtigste", schwärmt Klaws. Wenn er nach einem anstrengenden Tag am Kalkberg nach Hause kommt, gibt es für ihn nichts Schöneres, als sein Neugeborenes auf der Brust zu halten. "Das ist gerade eine sehr, sehr schöne Zeit."

Liebe auf und hinter der Bühne

Alexander Klaws’ Geschichte mit seiner Frau Nadja ist eine, wie sie romantischer kaum sein könnte. Die beiden lernten sich während der Proben für das Musical "Tarzan" in Hamburg kennen, wo Nadja als Tarzans Partnerin Jane und als Flug-Trainerin arbeitete. "Ich bin damals nach Hamburg gekommen, habe mich nicht nur in die Stadt verliebt, sondern nach zwei Wochen auch schon in meine Proben-Partnerin, die hieß Nadja Scheiwiller - heute heißt sie Nadja Klaws", so Alexander. Was als berufliche Zusammenarbeit begann, entwickelte sich schnell zu einer tiefen Liebe. "Mittlerweile sind wir seit 14 Jahren zusammen und seit fünf Jahren verheiratet und sind stolze Eltern von drei Söhnen."

Höchstleistung auf der Bühne

Dass Alexander Klaws bereit ist, für seine Karriere Opfer zu bringen, zeigte sich schon während seiner Zeit als Tarzan. Die Rolle verlangte ihm körperlich alles ab, wie er humorvoll schildert: "Also bei der Rippe war es so, dass ich einen Ermüdungsbruch hatte vom vielen Training als Tarzan. Und wir haben ja wirklich diese Affenbewegungen, dass wir uns auf der Brust herumtrommeln. Da habe ich mir da wirklich selber die Rippe durchgehauen." Doch an Aufgeben war nie zu denken. "Tarzan war ja wirklich die absolute Formel 1 aller Shows. Das ist Höchstleistungssport vom Feinsten", sagt Klaws stolz.

Die Geschichten von Verletzungen und unglaublichen körperlichen Strapazen aus dieser Zeit sind zahlreich. Von blauen Flecken bis hin zu gebrochenen Knochen – für Klaws und seine Kollegen war das Alltag. "Da gibt es wirklich Kollegen, die sich über meinen Rippenbruch kaputtlachen. Wir haben einen Lungenriss gehabt, von Kreuzbandrissen über gebrochene Schienbeine. Da war alles mit dabei."

Ein Mann, viele Rollen

Alexander Klaws ist ein Künstler, der sich ständig neu erfindet, und dabei bleibt er immer auf dem Boden. Ob als Tarzan in schwindelerregenden Höhen, Vampirjäger oder als Winnetou auf dem majestätischen Kalkberg - er gibt immer alles. Doch bei all dem Erfolg bleibt das Wichtigste für ihn seine Familie.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser verrät Alexander Klaws auch, ob er noch Kontakt zu seinem Entdecker Dieter Bohlen hat, wie er in Hamburg lebt und ob es demnächst wieder ein neues Album von ihm gibt.

