"Feel Hamburg" mit der Schauspielerin und Sängerin Anna Loos Stand: 21.06.2023 05:00 Uhr Ob als Darstellerin der wortkargen Kommissarin Helen Dorn, Sängerin der Band "Silly" oder als Solokünstlerin - Anna Loos macht in vielen Rollen eine gute Figur. Ihr künstlerischer Weg begann in Hamburg.

"Ich kenne Hamburg super. Ich habe ja 13 Jahre hier gelebt und ich habe hier studiert", stellt Anna Loos gleich zu Beginn ihres Gesprächs mit "Feel Hamburg" Host Daniel Kaiser klar und betont: "Ich liebe diese Stadt. Ich kenne jeden Winkel." Bei so viel Begeisterung ist es kein Wunder, dass Anna Loos regelmäßig in Hamburg ist und mittlerweile auch ein sehr hanseatisches Hobby hat.

Feel Hamburg: Anna Loos - Schauspielerin und Sängerin Sendung: "Feel Hamburg" | 21.06.2023 | 20:00 Uhr

Anna Loos: "Ich könnte die AIDA steuern"

Die Schauspielerin hat in Hamburg ihren Bootsführerschein gemacht und darf jetzt Motorboote auf Binnengewässern und hoher See steuern, natürlich nicht gewerbsmäßig. "Ich darf kein Geld dafür nehmen", räumt Anna Loos ein und betont, dass sie theoretisch auch die ganz großen Pötte steuern könnte. Vielleicht könnte sie jetzt, wenn es mit der Schauspielerei nicht mehr klappen sollte, auf Kapitänin umschulen, ein Beruf, den sie als Jugendliche noch gar nicht ins Auge gefasst hatte. "Medizinstudium, Jura oder zumindest an die Henri-Nannen-Schule gehen und ein ordentlicher Journalist werden, denn ich war immer so ein Laber-Kind", erzählt Anna Loos schmunzelnd und ergänzt, dass sie eine besondere Begabung für Mathematik hatte. Auf dem Gymnasium in Wedel habe sie deshalb sogar den Mathe-Leistungskurs belegt. Der Drang zur Bühne sei dann aber doch der größte gewesen.

Anrüchiger Morgenjob

Ihr Schauspielstudium finanzierte Anna Loos durch einen etwas pikanten Studentenjob. "Angefangen habe ich mit Kloputzen im Subbotnik (Café in Hamburg). Das ist ein Morgenjob und passt gut zum Studium. Da kann man morgens gut die Klos sauber machen und danach geht man an die Ballettstange", erinnert sich Loos und lacht: "Ganz besonders schön war es am Wochenende. Da war da immer Party, Disco und so. Und da war am Montag das schlimmste Kloputzen." Später sei sie dann aber aufgestiegen in den Frühstücksdienst, denn im Subbotnik habe es ein ganz tolles Frühstück gegeben.

Bei "Feel Hamburg" erzählt Anna Loos im Gespräch mit Daniel Kaiser auch von ihrer Flucht aus der DDR, ihrem Familienleben in Berlin und verrät, ob sie gerne an Klassentreffen teilnimmt.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | "Feel Hamburg" | 21.06.2023 | 20:00 Uhr

