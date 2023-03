"Feel Hamburg" mit dem Schauspieler Oliver Mommsen Stand: 29.03.2023 05:00 Uhr 18 Jahre lang ermittelte Oliver Mommsen als Nils Stedefreund im Bremer Tatort an der Seite von Kommissarin Lürsen und zog dabei in der Folge "Zurück ins Licht" sogar blank. Diese kurze Nacktszene sorgte seinerzeit für ein heftiges Rauschen im Blätterwald.

"Ja, das war ein Fehler", bewertet Oliver Mommsen im Podcast "Feel Hamburg" diese Szene im Nachhinein und erklärt: "Ich weiß nicht, in wie vielen Talkshows über meinen Penis geredet wurde oder über meine faltigen Arschbacken. Es war absurd, wie dieses kleine Ding da für Aufregung gesorgt hat. So dumm kannst du gar nicht denken." Vor knapp vier Jahren ist die Figur des Nils Stedefreund den Serientod gestorben und zurzeit steht der Schauspieler im St. Pauli Theater auf der Bühne. "Nebenan" heißt der Theaterkrimi von Daniel Kehlmann, in dem Mommsen einen selbstverliebten Filmemacher spielt, der sich plötzlich mit unschönen Wahrheiten auseinandersetzen muss.

Hamburg zwischen Schickimicki und Problemviertel

Während dieser Produktion lebt Oliver Mommsen in einer Theaterwohnung am Eppendorfer Baum, die vom St. Pauli Theater gestellt wird. Dort fühlt sich der Schauspieler wohl. "Irgendwann haben wir, was den Eppendorfer Baum betrifft, den Begriff geprägt: der ewigwährende Sonntag. Ich habe das Gefühl, da arbeitet keiner in der Gegend. Die haben alle Zeit, sehen alle toll aus, haben immer ein kleines Tütchen in der Hand und sitzen im Café und genießen das Leben." Diese Atmosphäre gefällt Oliver Mommsen, aber genauso gerne ist er in den "roughen" Vierteln unterwegs, gerade wenn er Text lernen muss. "Ich bin dann immer vom Eppendorfer Baum gelaufen bis zum Steindamm. Also ein Culture-Clash – untergebracht im schönen Schickimicki und Proben zwischen Spritzen und Prostitution. Das ist genau die Mischung, die ich finde, die eine Großstadt ausmacht."

Der schönste Tatort-Kommissar Deutschlands

2016 wurde Oliver Mommsen im Rahmen einer Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts zum attraktivsten Tatort-Kommissar Deutschlands gewählt. Dieser eigentlich sehr schmeichelhafte Titel sorgte im privaten Umfeld des Schauspielers für Belustigung. "Das hat für viel Hohn und Spott in meinem Freundeskreis und meiner Familie gesorgt. „Könnte der schönste Tatortkommissar mir mal die Butter reichen? Falls der schönste Tatortkommissar der Welt Zeit hat, mal den Müll rauszubringen ….“ So ging es stundenlang", erinnert Oliver Mommsen und gibt aber zu, dass er dieses Umfrageergebnis sehr amüsant fand.

Im Gespräch mit Daniel Kaiser erzählt der Schauspieler auch, wie er einmal von einer Zivilstreife nach Hause gebracht wurde, wie es ihm als Schüler im schleswig-holsteinischen Internat Louisenlund erging und welche Herausforderung das Altern in seinem Beruf darstellt.

