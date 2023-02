"Feel Hamburg" mit Gino Emnes - Musicalstar Stand: 15.02.2023 05:00 Uhr Gino Emnes gehört zu den Großen der Branche, nicht nur körperlich, sondern auch in Bezug auf seine Erfolge als Musicaldarsteller. Über seinen Weg vom Ballettschüler in Den Haag auf die größten Musicalbühnen Europas spricht er bei "Feel Hamburg" mit Daniel Kaiser.

"Rocky", "Kinky Boots", "Tina" - Gino Emnes hat schon in vielen Hamburger Musicals eine Hauptrolle gespielt. Die wichtigste seines bisherigen Lebens war aber die Rolle des jungen Löwenkönigs Simba im Musical "König der Löwen". Damit begann seine große Karriere. Beim Casting hatte der Niederländer viele Konkurrenten hinter sich gelassen und gehörte zum 45-köpfigen Premierenensemble. "Das war damals für mich das erste Mal, dass ich nach Deutschland gekommen bin. Ich sprach noch kein Deutsch. Das war riesig groß damals. Das Theater war noch nicht fertig, die Fähre gab es nicht und wir kamen überall her, aus Martinique, Australien, Kuba, Rumänien. Wir waren alle People of Color. Das war für mich eine sehr prägende Zeit", erinnert sich Gino Emnes. Inzwischen sind mehr als zwanzig Jahre vergangen, und für den Sänger hat sich viel geändert. Er spricht nicht nur fließend Deutsch, sondern hat auch in Hamburg, genauer gesagt, in Eimsbüttel sein Zuhause gefunden.

Gino Emnes: "Hamburg ist mein Zuhause"

Jahrelang hatte Emnes nur aus dem Koffer gelebt und stand mal in Deutschland, mal in Österreich, der Schweiz oder auch in den Niederlanden auf der Bühne. Als junger Mensch sei dieses Nomadenleben kein Problem, sondern eher aufregend, aber inzwischen sei ihm das alles zu anstrengend geworden. Außerdem habe er sich zusammen mit seinem Partner und einem Labrador-Mischlingshund hier in Hamburg ein Umfeld aufgebaut, das er nicht mehr missen möchte. "Was ich an Eimsbüttel mag, das sind schöne Cafés, es ist entspannt. Da sind junge Familien. Es ist nicht zu crazy, aber es ist auch nicht tot", schwärmt der Sänger.

Holländische Radfahr-Mentalität

In Hamburg lässt es sich gut leben, davon ist Gino Emnes überzeugt. Nur beim Fahrradfahren, da sei noch Luft nach oben. Er bewege sich gerne auf zwei Rädern durch die Stadt, "ganz gemütlich auf meinem Hollandrad". Die Hamburger seien allerdings nicht so entspannt wie die Holländer. "Die Fahrräder in Holland haben immer Grünlicht. Man fährt einfach immer weiter. In Amsterdam geht man einfach durch, rechts, links durch die Stadt. Hier ist das natürlich ein bisschen anders", erklärt Emnes.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Daniel Kaiser und der Musicalstar auch über dessen Rolle im Musical "Hamilton". Emnes ist Hamiltons Gegenspieler Aaron Burr und die beiden Männer stehen sich am Ende in einem Duell gegenüber. Die Rolle des Aaron verlange ihm alles ab. Nicht nur die gewaltige Menge an Text, sondern auch das Tempo der Show sei eine große Herausforderung. Das verlange jede Menge Konzentration.

