"Feel Hamburg" mit Dr. Pedram Emami - Neurochirurg am UKE Stand: 18.01.2023 05:00 Uhr Er ist ein durch und durch politischer Mensch. Dr. Pedram Emami engagiert sich nicht nur als Präsident der Hamburger Ärztekammer für die Interessen der Ärzteschaft, sondern auch als Pate für einen, im Iran inhaftierten Arzt, dem die Todesstrafe droht, weil er Demonstrierenden geholfen hat.

Seit rund zweiundzwanzig Jahren lebt Dr. Pedram Emami in Hamburg und hat hier Wurzeln geschlagen. "An keinem anderen Ort der Welt war ich bis jetzt so lange, wie in Hamburg. Ich fühle mich zugehörig und gerade im Norden der Stadt, wo ich mit meiner Familie lebe, fühle ich mich heimisch. Da bin ich angekommen", sagt der Neurochirurg, der als Oberarzt im UKE arbeitet. Bei "Feel Hamburg" erzählt Dr. Emami von seiner Arbeit in diesem großen Krankenhaus und dass er dort täglich locker zehntausend Schritte pro Tag erreiche, weil das Gelände so weitläufig ist.

Und hier findet Ihr mehr Details zu dem iranischen Arzt, der zum Tod verurteilt wurde und für den Dr. Emami sich einsetzt.

https://www.igfm.de/pedram-emami-uebernimmt-patenschaft-fuer-dr-hamid-gharehhassanloo/

"Es ist wichtig, sich einzumischen"

Als Arzt an "vorderster Front" erlebt Dr. Emami bürokratische Hürden, Probleme bei den Abläufen und aus seiner Sicht unsinnige Bestimmungen aus erster Hand. Das sei damals der Grund gewesen, sich einzumischen und sich politisch zu engagieren. Seit 2018 ist er neben seiner Arbeit als Neurochirurg auch Präsident der Ärztekammer Hamburg. Dort kümmert er sich um die Belange der Ärzte, denn so könne es für die nächste Generation nicht bleiben. Da gebe es viel Optimierungsbedarf. Seine Arbeitszeit widmet er zur Hälfte der Ärztekammer und zur anderen dem Krankenhaus. "Aber in Wahrheit ergeben 50+50 bei mir 120 Prozent",erzählt Dr. Emami.

Patenschaft für iranischen Arzt

Nicht zuletzt wegen seiner persischen Wurzeln - er hat die ersten 14 Jahre seines Lebens in Teheran verbracht - verfolgt Dr. Emami die aktuellen Entwicklungen im Iran sehr genau und nutzt seine eigenen Einflussmöglichkeiten, um von Hamburg aus zu helfen. So hat er die Patenschaft für einen, zum Tode verurteilten iranischen Arzt übernommen, der angeblich für den gewaltsamen Tod eines Milizionärs verantwortlich sein soll. Dr. Emami hat mit anderen Paten sein Schicksal öffentlich gemacht und damit so großen Druck auf das iranische Regime aufgebaut, dass das Urteil zunächst aufgehoben wurde. Dieser Prozess "war eine Farce, das war eine 72-stündige Schauveranstaltung, bei der 10, 15 Leute am Ende einfach mal so zum Tod verurteilt worden sind", berichtet Dr. Emami bei "Feel Hamburg" und ergänzt, dass der Prozess jetzt leider mit demselben Richter neu verhandelt werde.

Bei "Feel Hamburg" sprechen Britta Kehrhahn und Dr. Emami auch über die Probleme mit überfüllten Notaufnahmen, psychische Belastungen bei Ärzten und seine Qualitäten als Koch persischer Gerichte.

