"Feel Hamburg" mit Annett Louisan - Sängerin Stand: 22.02.2023 05:00 Uhr Chansons mit deutschen Texten? Da fällt vielen Menschen sofort der Name Annett Louisan ein. Mit ihrer zarten Stimme, ihrem elfenhaften Wesen und den poetischen Texten, die trotzdem voller Wortwitz sind, steht die blonde Sängerin in einer Reihe mit Größen wie Dalida und Alexandra.

Gerade hat sie ihr neues Studioalbum "Babyblue" veröffentlicht - ihr zehntes - und ein ausverkauftes Konzert in der Elbphilharmonie gegeben. Mit Britta Kehrhahn spricht die erfolgreiche Sängerin unter anderem über die Probleme einer berufstätigen Mutter.

"Ich bin schlecht im Alltag und gut in Notfällen"

In ihren Liedern singt Annett Louisan gerne über Männer, die sich nicht besonders gut benehmen können. So singt sie zum Beispiel "Du liebst wie ein Arsch". Im Gespräch mit Britta Kehrhahn gesteht die Sängerin, dass sie dieses Gefühl kennt, mehr zu lieben, als der andere. "Jemanden zu finden, mit dem man auf Augenhöhe ist, wo das Empfinden gleichermaßen ist, das ist sehr schwer." Auch wenn sie heute in einer glücklichen Beziehung ist, sei ihr in der Vergangenheit auch schon das Herz gebrochen worden.

Zu ihren Freundinnen hat die Sängerin eine herzliche Beziehung - mit kleinen Einschränkungen, wie sie erzählt: "Ich bin nicht der Typ, der an Hochzeitstage und Geburtstage denkt, diese Dinge, auf die andere so wahnsinnig viel Wert legen. Da habe ich schon viel Ärger von meinen Freundinnen bekommen, weil die tödlich beleidigt waren, dass ich etwas vergessen habe." Inzwischen hätten die Freundinnen aber verstanden, dass auch sie ihre Qualitäten habe und dafür an anderer Stelle etwas gebe. So sei sie zum Beispiel niemand, der den anderen verändern wolle. Und in Notfällen sei sie sofort zur Stelle.

Kann gut auf Menschen zugehen

Gerade als junge Mutter möchte man sich austauschen mit Frauen, die in derselben Lebenssituation sind - und das sei für Annett Louisan nicht immer ganz leicht. Die Sängerin erzählt, dass sie, wenn Sie mit ihrer Tochter zum Beispiel auf einem Spielplatz sei, manchmal das Gefühl habe, dass andere Mütter sehr schüchtern, beziehungsweise zurückhaltend ihr gegenüber seien. "Und da muss ich ein bisschen den Damm brechen", schmunzelt sie und ergänzt, dass das aber kein Problem für sie sei, da sie sich gerne mit fremden Menschen unterhalte und keine Schwierigkeiten habe, gemeinsame Gesprächsthemen zu finden.

Im Podcast "Feel Hamburg" sprechen Britta Kehrhahn und Annett Louisan auch über die besonderen Herausforderungen der Elbphilharmonie an sie als Sängerin, ihre Arbeit am neuen Studioalbum "Babyblue" und über ihre mangelnden Qulitäten als Köchin.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein, aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

