Feel Hamburg: Gustav Peter Wöhler und Albert Wiederspiel Stand: 03.11.2021 05:00 Uhr Bei "Feel Hamburg" geht es um das lebensgefühl in der Stadt - mit dem Ehepaar Gustav Peter Wöhler und Albert Wiederspiel

Feel Hamburg feiert eine Premiere. Zum ersten Mal hat Daniel Kaiser gleich zwei Gäste zum Gespräch gebeten: den Schauspieler Gustav Peter Wöhler und seinen Ehemann, den Filmmanager Albert Wiederspiel. Die beiden erzählen, wie sie sich kennen gelernt haben, warum sie nochmal heiraten mussten, obwohl sie längst in einer eingetragenen Partnerschaft lebten und verraten, wer zuhause für die Küchenarbeit zuständig ist.

Gustav Peter Wöhler und Albert Wiederspiel: Es gab keine sorglose Kindheit

Im Gespräch geht es bei "Feel Hamburg" auch um Albert Wiederspiels Kindheit. Der Filmmanager hat seine Kindheit in Polen verbracht und wurde mit seiner Familie im Alter von acht Jahren sozusagen aus dem Land geworfen, weil die Familie jüdisch war. Wie er über Dänemark schließlich in Hamburg Wurzeln geschlagen hat, erzählt Wiederspiel genauso freimütig, wie Wöhler über seine Kindheit in einem homophob geprägten Umfeld.

"Feel Hamburg" - Podcast über das Lebensgefühl in der Stadt

"Feel Hamburg" oder auch "Viel Hamburg". Das Wortspiel ist Programm. Daniel Kaiser und Britta Kehrhahn, die diesen Podcast im wöchentlichen Wechsel moderieren, stellen damit die schönste Stadt der Welt in den Mittelpunkt. Wie sich Hamburg anfühlt, wie es erlebt wird, mit ganz vielen Gästen aus Hamburg. Das können Prominente sein aber auch Nachbarinnen und Nachbarn. Alle Gäste haben eines gemeinsam: Hamburg.

Den kostenfreien Podcast "Feel Hamburg" finden Sie hier, in der NDR Hamburg App, in der ARD Audiothek und bei anderen Podcast-Anbietern. Die aktuelle Folge von "Feel Hamburg" können Sie auch jeden Mittwoch ab 20 Uhr bei NDR 90,3 hören.

